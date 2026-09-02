Πιθανές διακοπές νερού στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου Χανίων

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Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 και από ώρα 10:00 έως 17:00 είναι πιθανό να παρατηρηθεί διακοπή στην υδροδότηση στις περιοχές Λυγιδέ, Βαρυπέτρου, Μυλωνιανών, Μαρμαρά και στα Ποτιστήρια της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ στο αντλιοστάσιο ύδρευσης του Βαρυπέτρου.

Σημειώνεται ότι η πιθανή διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών της επηρεαζόμενης περιοχής.

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