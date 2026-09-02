Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Τον 43χρονο «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. -«Προσπαθούσα να σπάσω τον πάγο με το μαχαίρι»

«Προσπαθούσα να σπάσω τον πάγο με το μαχαίρι», φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος, επιχειρώντας να εξηγήσει τα τραύματα στην πλάτη του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.

Ένας ισχυρισμός που προκαλεί ανατριχίλα και βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Για τους αστυνομικούς θεωρείται βέβαιο πως ο 43χρονος δολοφόνησε το βρέφος, παρότι ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά την πράξη αυτή.

Το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό και κατεψυγμένο, μέσα σε βαλίτσα, με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο σώμα του παιδιού υπήρχαν τραύματα που είχαν προκληθεί τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατό του, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες των αστυνομικών εις βάρος του 43χρονου.

Σήμερα, ο ίδιος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί εις βάρος τους.

Κυψέλη: Αρνούνται οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια

Ο ίδιος, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά ότι σκότωσε το βρέφος. Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, το μωρό είχε πεθάνει από προβλήματα υγείας και παρέμενε στην κατάψυξη από το 2023.

Όπως ισχυρίζεται, όταν άλλαζαν σπίτια και μετέφεραν το κατεψυγμένο βρέφος, προσπάθησε να το ξεπαγώσει, χτυπώντας με μαχαίρι τον πάγο που είχε σχηματιστεί γύρω από το σώμα του, με αποτέλεσμα -κατά την εκδοχή του- να προκληθούν τα τραύματα.

Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, δεν φαίνεται να πείθει τους αξιωματικούς της Ασφάλειας, που εξετάζουν συνολικά τα στοιχεία της υπόθεσης. Στις καταθέσεις που έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις, ενώ η ιατροδικαστική εικόνα δεν αφήνει, σύμφωνα με τις Αρχές, περιθώρια για την εκδοχή ενός φυσικού θανάτου.

Στο μεταξύ, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του αφορά αρχικά τις ποσότητες ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Παράλληλα, όμως, οι Αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία και για ανθρωποκτονία από κοινού.

Η δικογραφία για τη δολοφονία του βρέφους αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, προκειμένου να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες και να εκδοθούν τα σχετικά εντάλματα.

«Κλειδί» οι καταθέσεις των τριών ανηλίκων

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να έχουν και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, ηλικίας 9, 12 και 15 ετών. Οι καταθέσεις τους πρόκειται να ληφθούν παρουσία παιδοψυχολόγων, ώστε να διαπιστωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή τι γνωρίζουν για την υπόθεση και αν υπάρχει οποιοδήποτε ενδεχόμενο καθοδήγησής τους.

Η 38χρονη μητέρα του βρέφους φέρεται να υποστηρίζει από την πλευρά της ότι το παιδί είχε γεννηθεί με προβλήματα υγείας και πέθανε το 2023. Όπως φέρεται να έχει πει, η ίδια δεν ήθελε να αποχωριστεί το μωρό για συναισθηματικούς λόγους, και γι' αυτό το κράτησε στην κατάψυξη. Αρνείται, όπως και ο σύντροφός της, οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματική ενέργεια.

Τα παιδιά είχαν μεταφερθεί ξανά σε κρατικές δομές με εισαγγελική παρέμβαση

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς τα τρία παιδιά είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις υπηρεσίες. Είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων με εισαγγελική εντολή, ενώ έχουν υπάρξει και προηγούμενες προσπάθειες των Αρχών να τα εντοπίσουν και να τα απομακρύνουν από το οικογενειακό περιβάλλον.

Μάλιστα, το φετινό καλοκαίρι αστυνομικοί αναζήτησαν τα παιδιά σε περίπου δέκα διαφορετικές δηλωμένες διευθύνσεις, οι οποίες, όπως διαπιστώθηκε, αντιστοιχούσαν σε καταλύματα Airbnb. Τα παιδιά τελικά εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν για ιατρικό και ψυχολογικό έλεγχο.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον και οι συνθήκες διαβίωσής τους. Τα δύο αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσηλεύεται στο «Αλεξάνδρα».

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