Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον ΒΟΑΚ – Ουρές χιλιομέτρων στου Κοκκίνη Χάνι

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Καθυστερήσεις και έντονη ταλαιπωρία καταγράφονται από νωρίς το πρωί στον ΒΟΑΚ, με την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία στο ύψος του Κοκκίνη .

Η ουρά των οχημάτων έχει προκαλέσει εκνευρισμό στους οδηγούς, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής φτάνει ακόμα και τα 40 λεπτά.

Σήμερα, σύμφωνα με τους οδηγούς έκλεισε το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας προκαλώντας απανωτά προβλήματα.

Αρκετοί ακροατές επικοινώνησαν αγανακτισμένοι με το Ράδιο Κρήτη και περιέγραψαν μια δραματική κατάσταση και αυτό που διερωτόνται οι περισσότεροι είναι τι θα γίνει το μεσημέρι κατά τις ώρες που σχολά από την εργασία της, η πλειοψηφία των εργαζομένων.

Οι πολίτες έχουν δίκιο, δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης και δεσμεύτηκε να μιλήσει με τους αρμόδιους από το Υπουργείο Υποδομών όσο και με τον Διοικητή της Τροχαίας ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο.

Πάντως, το πρόβλημα φαίνεται να προέκυψε από μηχνανική βλάβη σε μεγάλο όχημα που είχε ως αποτέλεσμα αυτό να ακινητοποιηθεί.

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