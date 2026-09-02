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ΚΡΗΤΗ

Διασωληνωμένο 2χρονο παιδάκι - Εσπευσμένα στο Ηράκλειο μετά από πτώση

χέρι - παιδάκι - νοσοκομείο
clock 10:16 | 02/09/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Σοβαρά τραυματίστηκε ένα 2χρονο παιδί σε πειρχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, το οποίο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από ύψος σήμερα το πρωί.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δρομολογείται η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα άγνωστες και διερευνώνται.

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Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Πτώση Παγνη
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