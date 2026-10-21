ΤΕΤ.21 Οκτ 2026 18:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μουσείο 9.300 τ.μ. αφιερωμένο στους Beatles ανοίγει τις πύλες του το 2028 στο Λίβερπουλ

beatles
clock 23:00 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένα νέο μουσείο 9.300 τετραγωνικών μέτρων αφιερωμένο στους Beatles σχεδιάζεται να ανοίξει τις πύλες του το 2028 στην καρδιά του Λίβερπουλ, ένα εγχείρημα που ο Πολ ΜακΚάρντεϊ χαρακτήρισε «απίστευτο».



Το έργο αποτελεί μια ριζικά διευρυμένη εκδοχή του διάσημου «Beatles Story», που λειτουργεί στο Royal Albert Dock από το 1990. Η νέα στέγη του Μουσείου θα φιλοξενηθεί στο πρώην εμπορικό κέντρο St John's Market, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, σε ένα κτίριο που παραμένει κλειστό από το 2024.



Υπό τη διαχείριση της Apple Corps, της επίσημης εταιρείας του συγκροτήματος, ο χώρος ο οποίος θα είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον σημερινό, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μοναδική βιωματική εμπειρία για τους φίλους των Beatles στη γενέτειρά τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι επισκέπτες θα ταξιδεύουν στο χρόνο μέσα από αναπαραστάσεις των εμβληματικών χώρων που συνδέθηκαν με το συγκρότημα. Θα ξεκινούν από τα σπίτια που μεγάλωσαν στο Λίβερπουλ, το θρυλικό Cavern Club των πρώτων εμφανίσεων και τα νυχτερινά κέντρα του Αμβούργου. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα παίρνουν τα θρυλικά στούντιο της Abbey Road, το στάδιο Shea της Νέας Υόρκης όπου το 1965, το παραλήρημα της «Beatlemania» κάλυπτε τον ήχο της μουσικής τους και το κτίριο της οδού Savile Row στο Λονδίνο, σημείο της ιστορικής, τελευταίας τους συναυλίας στην ταράτσα το 1969.

Διαβάστε επίσης 

Διονύσης Ατζαράκης: Τρολάρει τον Κωνσταντίνο Αργυρό για το βίντεο στο Παρίσι και τη συναυλία του

Κριστίνα Άπλγκεϊτ: «Δεν έχω σκλήρυνση κατά πλάκας»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μουσείο Beatles
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis