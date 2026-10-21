Μουσείο 9.300 τ.μ. αφιερωμένο στους Beatles ανοίγει τις πύλες του το 2028 στο Λίβερπουλ

Ένα νέο μουσείο 9.300 τετραγωνικών μέτρων αφιερωμένο στους Beatles σχεδιάζεται να ανοίξει τις πύλες του το 2028 στην καρδιά του Λίβερπουλ, ένα εγχείρημα που ο Πολ ΜακΚάρντεϊ χαρακτήρισε «απίστευτο».







Το έργο αποτελεί μια ριζικά διευρυμένη εκδοχή του διάσημου «Beatles Story», που λειτουργεί στο Royal Albert Dock από το 1990. Η νέα στέγη του Μουσείου θα φιλοξενηθεί στο πρώην εμπορικό κέντρο St John's Market, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, σε ένα κτίριο που παραμένει κλειστό από το 2024.







Υπό τη διαχείριση της Apple Corps, της επίσημης εταιρείας του συγκροτήματος, ο χώρος ο οποίος θα είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον σημερινό, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μοναδική βιωματική εμπειρία για τους φίλους των Beatles στη γενέτειρά τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι επισκέπτες θα ταξιδεύουν στο χρόνο μέσα από αναπαραστάσεις των εμβληματικών χώρων που συνδέθηκαν με το συγκρότημα. Θα ξεκινούν από τα σπίτια που μεγάλωσαν στο Λίβερπουλ, το θρυλικό Cavern Club των πρώτων εμφανίσεων και τα νυχτερινά κέντρα του Αμβούργου. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα παίρνουν τα θρυλικά στούντιο της Abbey Road, το στάδιο Shea της Νέας Υόρκης όπου το 1965, το παραλήρημα της «Beatlemania» κάλυπτε τον ήχο της μουσικής τους και το κτίριο της οδού Savile Row στο Λονδίνο, σημείο της ιστορικής, τελευταίας τους συναυλίας στην ταράτσα το 1969.

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