«Το Νησί» επιστρέφει σε επανάληψη στο MEGA τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026

Το Mega φέρνει ξανά στη μικρή οθόνη "Το Νησί", μια εμβληματική δραματική σειρά που αγαπήθηκε όσο λίγες από το τηλεοπτικό κοινό και άφησε το δικό της βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική μυθοπλασία.

Δεκαέξι χρόνια από την πρώτη του προβολή, «Το Νησί» επιστρέφει αυτή τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 23:10, στο MEGA.

Μια δραματική σειρά που επανακαθόρισε τα δεδομένα της μυθοπλασίας στη χώρα. Μια παραγωγή που όμοιά της δεν είχε μεταδοθεί ξανά στην ελληνική τηλεόραση πριν από δεκαέξι χρόνια. Ένα διεθνές best seller που έκανε γνωστή τη σκοτεινή ιστορία της Σπιναλόγκας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Βικτόρια Χίσλοπ εμπιστεύτηκε το μυθιστόρημά της —το οποίο η βρετανική The Times χαρακτήρισε «συναρπαστικό», η Evening Standard «συγκινητικό» και ο Guardian αποκάλεσε «ένα βιβλίο παραλίας με καρδιά»— στο MEGA και το αποτέλεσμα υπήρξε δείγμα απαράμιλλης αισθητικής και εξαιρετικής κινηματογράφησης.

Σε σενάριο της Μιρέλλας Παπαοικονόμου και σκηνοθεσία του Θοδωρή Παπαδουλάκη, η σειρά περιγράφει την ιστορία της Αλέξις Φίλντινγκ, η οποία επιστρέφει στην Πλάκα αναζητώντας τις ρίζες της και ταξιδεύει στο παρελθόν για να ξεδιπλώσει το νήμα τριών γενεών της οικογένειάς της. Αυτό το συναρπαστικό οδοιπορικό αποκαλύπτει οικογενειακά μυστικά και οδηγεί την Αλέξις σε μια λυτρωτική κατανόηση της μητέρας της. Παράλληλα, ο τηλεθεατής παρακολουθεί τη ζωή στην κοινότητα των λεπρών της Σπιναλόγκας, αλλά και των κατοίκων στην απέναντι ακτή. Ένας διαχρονικός ύμνος στην αγάπη και την αντοχή, που αποδεικνύει πως η αλληλεγγύη και η γενναιότητα μπορούν να γκρεμίσουν κάθε «Σπιναλόγκα» που χτίζει ο φόβος.

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