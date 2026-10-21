Νοσοκομείο Χανίων: Παρέμβαση του Δήμου Πλατανιά για τις ελλείψεις και την υποστελέχωση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, μετά από εισήγηση του Δημάρχου πλατανιά και του προέδρου του Δ.Σ. και λαμβάνοντας υπόψη την από 16/10/2026 κοινή πρόσκληση του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων και του Εργατικού Κέντρου Χανίων, καθώς και το κοινό δελτίο Τύπου των εργαζομένων στις δημόσιες δομές υγείας της Κρήτης, επισημαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό και βασικές ιατρικές ειδικότητες, καθώς και των δυσλειτουργιών στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας, με άμεσες επιπτώσεις στην επάρκεια της υγειονομικής κάλυψης και στην ασφάλεια των πολιτών.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη άμεσης λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης και με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των πολιτών σε επαρκώς στελεχωμένες και δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υγείας, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, κατά την τακτική συνεδρίασή του στις 20/10/2026, και μετά από διαλεκτική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ των παρόντων μελών του, την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος με το οποίο:

1. Εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και των λοιπών δημόσιων δομών Υγείας, τις ελλείψεις σε προσωπικό και βασικές ιατρικές ειδικότητες, καθώς και τις δυσχέρειες που προκαλούνται στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και ζητά τη λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικής επάρκειας των δημόσιων δομών Υγείας.

2. Καλεί το σύνολο των θεσμικών, αυτοδιοικητικών, εργατικών, επαγγελματικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων να λάβουν αποφάσεις υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και να συντονίσουν τη δράση τους με τα υγειονομικά σωματεία, με στόχο τη διοργάνωση Γενικής Απεργίας και Διαδήλωσης, με τη συμμετοχή του συνόλου της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής.

3. Στηρίζει τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις που θα προκύψουν από τον ανωτέρω συντονισμό και δηλώνει την πρόθεση του Δήμου να συνδράμει, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο που διαθέτει, στην υλοποίησή τους.

4. Υιοθετεί το σύνολο των αιτημάτων που διατυπώθηκαν από κοινού από τα δεκαέξι (16) υγειονομικά σωματεία της Κρήτης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει στην άμεση ικανοποίησή τους, ενώ παράλληλα καλεί την τοπική κοινωνία να στηρίξει ενεργά τις σχετικές διεκδικήσεις, οι οποίες αφορούν:



α) Την πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων, των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και του ΕΚΑΒ με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, την αύξηση των οργανικών θέσεων των νοσοκομείων και την ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών θέσεων, με πρόβλεψη κατάλληλων κινήτρων.



β) Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων.



γ) Τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των νοσοκομείων, χωρίς τη μετατροπή τους σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις και χωρίς την εκχώρηση υπηρεσιών του ΕΣΥ σε εργολάβους.



δ) Τη μη συγχώνευση ή κατάργηση οποιουδήποτε τμήματος, νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας, καθώς και την αντίθεση στον νέο σχεδιαζόμενο «χάρτη Υγείας».



ε) Τη μη συγχώνευση των δομών Ψυχικής Υγείας και την άμεση ενίσχυσή τους με μόνιμο προσωπικό.



στ) Την κατάργηση των πληρωμών των ασθενών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και κάθε συμμετοχής στη δαπάνη για φάρμακα, εξετάσεις και νοσηλείες.



ζ) Την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Υγεία, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού.



η) Την αύξηση κατά 20% του βασικού μισθού των υγειονομικών, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και τον διπλασιασμό του ωρομισθίου εφημερίας.



θ) Την ένταξη όλων των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), με κάλυψη από το κράτος του κόστους αναδρομικής αναγνώρισης των αντίστοιχων ενσήμων για όσους ενταχθούν.



ι) Την καθιέρωση σταθερού ωραρίου εργασίας, με εξάωρη ημερήσια και πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση (6ωρο – 5ήμερο – 30ωρο) για τους εργαζομένους που υπάγονται στα ΒΑΕ, καθώς και τη χορήγηση όλων των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό) και αδειών.



ια) Τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους εργασίας.

5. Τονίζει ότι η διασφάλιση της πλήρους λειτουργικής επάρκειας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και η ενίσχυση όλων των δημόσιων δομών Υγείας αποτελούν ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και καλεί την Πολιτεία να αναλάβει άμεσα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στον Υπουργό Υγείας, στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, καθώς και στα υγειονομικά σωματεία και στους αρμόδιους φορείς, για ενημέρωση και ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών.

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