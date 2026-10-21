Πτήση εφιάλτης από Ρόδο σε Γερμανία: Επιβάτες έκαναν εμετό στον αέρα - Συναγερμός στο αεροδρόμιο

Σε εφιάλτη μετατράπηκε για αρκετούς επιβάτες η πτήση της EW9631 Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ της Γερμανίας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην οποία επέβαιναν 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Aρκετοί επιβάτες παρουσίασαν έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Τρεις άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με άρθρο του aol.co.uk αρκετοί ταξιδιώτες άρχισαν να παρουσιάζουν γαστρεντερικά συμπτώματα, ενώ κάποιοι έκαναν εμετό μέσα στην καμπίνα. Το γεγονός προκάλεσε ανησυχία και στους υπόλοιπους επιβάτες και η πτήση χρειάστηκε να προτεραιοποιηθεί στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Εν τω μεταξύ είχαν κινητοποιηθεί ασθενοφόρα και υγειονομικό προσωπικό.

Διασώστες μπήκαν με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό στο αεροπλάνο μετά την προσγείωση και τα πλάνα έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, ενώ υπήρξαν αναφορές για πιθανή έξαρση νοροϊού. Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε ότι η αιτία των συμπτωμάτων παραμένει άγνωστη και διερευνάται.

Περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης περιέγραψε η 28χρονη Ναταλί Γκόμπικ (Nathalie Gombik), η οποία επέστρεφε από τις διακοπές της στη Ρόδο μαζί με τον σύντροφό της, Τσαν (Can). Η νεαρή γυναίκα, που εργάζεται ως bartender και κατάγεται από την πόλη Μπρέκερφελντ της Γερμανίας, βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος όταν αρκετοί επιβάτες άρχισαν να αισθάνονται έντονη αδιαθεσία.

Όπως ανέφερε στο NeedToKnow, η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία, καθώς δεν ήταν αρχικά σαφές πόσοι άνθρωποι είχαν παρουσιάσει συμπτώματα ούτε τι τα είχε προκαλέσει. «Κατά τη διάρκεια της πτήσης, αρκετοί επιβάτες αρρώστησαν. Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι επηρεάστηκαν τρεις άνθρωποι, αλλά φαινόταν ότι περίπου άλλοι τρεις παρουσίαζαν επίσης συμπτώματα. Ορισμένοι επιβάτες έκαναν εμετό κατά τη διάρκεια της πτήσης», περιέγραψε.

Παρά την αναστάτωση, η 28χρονη εξήρε την αντίδραση των αεροσυνοδών, οι οποίοι, όπως είπε, κατάφεραν να διαχειριστούν την κατάσταση χωρίς να προκληθεί πανικός στην καμπίνα. Η πραγματική έκταση της κινητοποίησης έγινε αντιληπτή στους επιβάτες μετά την προσγείωση στο Ντίσελντορφ. Η 28χρονη κατέγραψε με το κινητό της την παρουσία ασθενοφόρων και υγειονομικών με προστατευτικές στολές στον χώρο του αεροδρομίου.

Το βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσε περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον για όσα συνέβησαν στην πτήση. «Το να βλέπεις τόσα ασθενοφόρα και προσωπικό έκτακτης ανάγκης με προστατευτικές στολές μετά την προσγείωση ήταν πραγματικά σοκαριστικό», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι επιβάτες δεν είχαν αντιληφθεί πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης όσο βρίσκονταν στον αέρα. «Οι αεροσυνοδοί παρέμειναν ήρεμοι, ψύχραιμοι και διακριτικοί σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού. Ως επιβάτες, μετά βίας αντιληφθήκαμε την έκταση όσων συνέβαιναν πίσω από τις σκηνές», σημείωσε.

Η ίδια περιέγραψε ότι οι ταξιδιώτες πληροφορήθηκαν αργότερα πως είχε οργανωθεί μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση στο αεροδρόμιο. «Επιβιβάζεσαι σε ένα αεροπλάνο περιμένοντας μια συνηθισμένη επιστροφή από τις διακοπές σου, χωρίς να γνωρίζεις ότι στο έδαφος οργανώνεται μια τόσο μεγάλη επιχείρηση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε.

'Norovirus outbreak' erupts on busy flight as mass casualty event declared https://t.co/ChmgkLQBdc https://t.co/9gdngeHAWw — The Mirror (@DailyMirror) October 21, 2026

Παρέμειναν για 90 λεπτά μέσα στο αεροσκάφος

Η περιπέτεια των επιβατών δεν ολοκληρώθηκε με την προσγείωση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Ναταλί Γκόμπικ, οι ταξιδιώτες χρειάστηκε να παραμείνουν μέσα στο αεροσκάφος για περίπου μιάμιση ώρα, προτού τους επιτραπεί να αποβιβαστούν.

Στο διάστημα αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην υγειονομική διαχείριση του περιστατικού και στην παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που παρουσίαζαν συμπτώματα. «Χρειάστηκε να παραμείνουμε στο αεροπλάνο για περίπου 90 λεπτά μέχρι να μας επιτραπεί τελικά να αποβιβαστούμε», ανέφερε η 28χρονη.

Η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το πλήρωμα, τονίζοντας ότι η ψύχραιμη στάση του συνέβαλε καθοριστικά στην αποφυγή μεγαλύτερης αναστάτωσης.

Παρουσίασε συμπτώματα και η 28χρονη δύο ημέρες αργότερα

Η περιπέτεια, ωστόσο, δεν τελείωσε για όλους τους επιβάτες μετά την επιστροφή στα σπίτια τους. Η Ναταλί Γκόμπικ αποκάλυψε ότι στις 20 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά την πτήση, άρχισε και η ίδια να εμφανίζει παρόμοια συμπτώματα με εκείνα που είχαν παρουσιάσει οι συνεπιβάτες της. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο μεταδοτικής γαστρεντερίτιδας, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει ότι πρόκειται για νοροϊό ή ότι όλοι οι επιβάτες προσβλήθηκαν από την ίδια αιτία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διερευνήσουν την προέλευση των συμπτωμάτων, καθώς και το εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Τι ανακοίνωσε επίσημα η Eurowings

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι η αιτία της αδιαθεσίας των επιβατών δεν έχει εξακριβωθεί. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αρκετοί επιβάτες της πτήσης EW9631 της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ, στις 18 Οκτωβρίου 2026, αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πτήσης», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Η Eurowings επιβεβαίωσε ακόμη ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

«Η αιτία των συμπτωμάτων είναι ασαφής και διερευνάται», τόνισε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια και η υγεία των επιβατών και των εργαζομένων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Μετά την προσγείωση, ιατρικό προσωπικό εξέτασε και παρείχε φροντίδα σε τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Όλοι οι υπόλοιποι ταξιδιώτες συνέχισαν κανονικά την επιστροφή τους στα σπίτια τους, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

Πηγή: reader.gr

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