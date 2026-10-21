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GOSSIP - LIFESTYLE

Σάσα Μπάστα: Έγκυος το δεύτερο παιδί της

Μπάστα
clock 21:00 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σάσα Μπάστα είναι έγκυος το δεύτερο παιδί της και το ανακοίνωσε μέσα από τα social media. Η τραγουδίστρια πόσταρε φωτογραφίες της από το πλατό της εκπομπής «The 2night Show» στις οποίες πόζαρε δείχνοντας την κοιλιά της.

«Μια εμφάνιση με διπλή σημασία. Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν. Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες», ήταν το σχόλιό της.

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