Κεφαλογιάννης στην Κομισιόν: Ζητά διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε Τουρκία και Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας με αφορμή την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης του «τουρκολιβυκού μνημονίου» κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας τη διακοπή της χρηματοδότησης από την ΕΕ της Λιβύης και της Τουρκίας καθώς παραβιάζουν ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα.

Στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής τονίζει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και παράνομο και δεν παράγει νόμιμα συμφέροντα καθώς δεν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ένα Δίκαιο που αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συγκεκριμένα το ψευτοτουρκολιβυκό μνημόνιο απεμπολεί το δικαίωμα των νησιών(Κύπρος, Δωδεκάνησα, Κρήτη κ.λπ.) σε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) σύμφωνα με το Άρθρο 121 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας όπου σαφώς ορίζεται ότι τα νησιά με οικονομική ζωή έχουν το ίδιο δικαίωμα σε ΑΟΖ όπως και οι ηπειρωτικές περιοχές. Ενώ στην ερώτηση τονίζεται ότι τα ελληνικά και κυπριακά κυριαρχικά δικαιώματα αποτελούν και κυριαρχικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά η ερώτηση:

﻿«Στις 20 Οκτωβρίου 2026, η Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, ανατρέποντας την προηγούμενη στάση της απέναντι στη συμφωνία.

Σε κοινή τους δήλωση, η πρόεδρος της Κομισιόν κι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκφράζουν τη λύπη τους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη κι επισημαίνουν ότι η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών. «Δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανίσχυρη». Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε ότι το μνημόνιο είναι «παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο».

Το ψευτοτουρκολιβυκό μνημόνιο δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας, που αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς απεμπολεί το δικαίωμα των νησιών σε ΑΟΖ (Άρθρο 121)

Η Τουρκία, αντιθέτως, χαιρέτισε την εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι το ψευτοτουρκολιβυκό μνημόνιο διασφαλίζει αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί πέραν των δηλώσεων κατά της Τουρκίας και της Λιβύης που με τη συγκεκριμένη συμφωνία παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου που αποτελούν και ευρωπαικά κυριαρχικά δικαιώματα;

Θα προχωρήσει σε διακοπή χρηματοδότησης από τα ευρωπαικά ταμεία των δύο κρατών;»

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