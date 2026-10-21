Χανιά: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 4 Κοινότητες – Αιτήσεις για καταγραφή ζημιών σε κατοικίες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έχουν κηρυχθεί τέσσερις Κοινότητες του Δήμου Χανίων, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026. Ο Δήμος Χανίων καλεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών που υπέστησαν ζημιές να υποβάλουν αιτήσεις, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής τους.

Πρόκειται για τις Δημοτικές Κοινότητες Πλατυβόλας, Κάμπων και Δρακόνας, της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιών, καθώς και τη Δημοτική Κοινότητα Θερίσου, της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.

Η κήρυξη των τεσσάρων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έγινε με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νικολάου Παπαευσταθίου, η οποία εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2026, με αριθμό πρωτοκόλλου Α4062, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου Χανίων στις 7 Οκτωβρίου.





Σύμφωνα με την απόφαση, η κήρυξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων, που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και άλλα προβλήματα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τρίμηνη διάρκεια, με ισχύ έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή προβλέπεται η αυτοδίκαιη άρση της, χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση.

Πώς θα γίνει η καταγραφή των ζημιών





Με σημερινή ανακοίνωσή του, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων καλεί τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές στην κύρια ή τη δευτερεύουσα κατοικία τους, εξαιτίας των καιρικών φαινομένων της περιόδου 30 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση καταγραφής.

Η διαδικασία αφορά ζημιές που προκλήθηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και άλλες συνέπειες της κακοκαιρίας στις τέσσερις κοινότητες.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 45 ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της καταστροφής, όπως διευκρινίζει ο Δήμος Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τη συμπληρωμένη αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων:

– Τηλέφωνο: 28213 41714



– Email: [email protected]

Η καταγραφή αφορά τις ζημιές στις κατοικίες και αποτελεί το αντικείμενο της διαδικασίας που ανακοίνωσε ο Δήμος. Στην ανακοίνωση δεν προσδιορίζονται τυχόν ποσά αποζημιώσεων ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καταβολής οικονομικής ενίσχυσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μαχαίρι» στα όρια 12.800 οικισμών: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΕΝ και το μπαράζ ενστάσεων για τη δόμηση