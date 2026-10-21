Στην διημερίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Στην ενημερωτική διημερίδα με θέμα «Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.) στο Ηράκλειο 21 και 22 Οκτωβρίου, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.



Ο Αλέξης Καλοκαιρινός καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους διοργανωτές και ειδικότερα προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και την Κ.Ε.Δ.Ε., και τοποθετήθηκε χωρίς περιστροφές για την στάση που έχει υιοθετήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση: «Είμαστε όλοι συντηρητικοί, ανεξαρτήτως αν είμαστε κομμουνιστές ή αν είμαστε σοσιαλιστές ή σοσιαλοδημοκράτες ή χριστιανοδημοκράτες ή δεν ξέρω τί άλλο. Γιατί είμαστε συντηρητικοί; Διότι κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα και επιμένουμε να κάνουμε το ίδιο και λέμε ό,τι λέγαμε μέχρι τώρα και επιμένουμε να λέμε το ίδιο. Το λέω αυτό στην προοπτική των ελάχιστων εβδομάδων που μεσολαβούν μέχρι το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, όπου πάλι φαντάζομαι θα πούμε τα ίδια που λέγαμε και στο παρελθόν και θα ανανεώσουμε την συνάντησή μας για την επόμενη χρονιά. Θεωρώ ότι αν δεν ανοίξουμε μία ειλικρινή συζήτηση για την αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, θα τρέχουμε μονίμως πίσω από τις εξελίξεις ζητώντας μικρές βελτιωτικές ρυθμίσεις».



Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Ηρακλείου, αμφισβήτησε το δίπολο της υποχρηματοδότησης - υποστελέχωσης ως τη βάση για τη συζήτηση που πρέπει να γίνει, σημειώνοντας ότι η προσοχή πρέπει να μετατοπιστεί σε θέματα όπως η ανακατανομή των πόρων και η μισθολογική παράμετρος: «Τα δύο βασικά ζητήματα είναι οι πόροι και η στελέχωση που σχηματοποιούνται σε αυτό το δίπολο που είναι η υποχρηματοδότηση-υποστελέχωση. Προσωπικά το αμφισβητώ ως βάση για την συζήτηση. Είναι το ζήτημα η υποχρηματοδότηση ή είναι το ζήτημα η γενική ανακατανομή των πόρων με έμφαση στους τοπικούς πόρους; Και τί σημαίνει αυτό για τις ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τί σημαίνει για την ανταποδοτικότητα όταν στην Ελλάδα τα φορολογικά έσοδα της Αυτοδιοίκησης είναι κάτω του 3% και στην Ευρώπη είναι πάνω από το 12,5%; Σημαίνει αυτό κάτι; Αν είμαστε εμείς καλύτεροι Αυτοδιοικητικοί από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ή έχουμε καλύτερο εθνικό πλαίσιο, συνεχίζουμε όπως είμαστε. Αλλιώς πρέπει αυτά να τα ξαναδούμε. Επίσης, έχουμε πράγματι ποσοτικά υποστελέχωση; Διότι βρισκόμαστε όλοι να λέμε, ανοίξτε μας θέσεις κύριε Υπουργέ. Δεν έρχεται ο κόσμος όμως στην Αυτοδιοίκηση. Τί θα γίνει με αυτό; Προφανώς υπάρχει η μισθολογική παράμετρος. Πρέπει να τεθεί με τεράστια έμφαση η μισθολογική παράμετρος, αλλά επειδή προφανώς αυτό δημιουργεί δημοσιονομικά θέματα, θα πρέπει να δούμε και το συνολικό μέγεθος των Οργανισμών μας. Και αυτό σημαίνει ποιες συνέργειες και ποιες στρατηγικές συνεργασίες θα κάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση έτσι ώστε τελικά να παράγεται το έργο. Αυτά είναι θεωρώ πάρα πολύ βασικά ζητήματα».



Στην τέταρτη ενημερωτική διημερίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. που απευθύνεται μεταξύ άλλων, σε Αιρετούς, διευθυντικά στελέχη Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων και σε Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κρήτης Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι και πλήθος αιρετών. Στην διημερίδα συζητούνται σημαντικά θέματα της Αυτοδιοίκησης, όπως το Σύστημα Διακυβέρνησης, η οργάνωση των αρμοδιοτήτων, τα Νομικά Πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης, η καταστατική θέση των αιρετών, η κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού, οι προγραμματικές συμβάσεις και τα έσοδα Δήμων και Περιφερειών.

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