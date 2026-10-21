Ηράκλειο: Εκδήλωση μνήμης για την την ιστορική επέτειο του «ΟΧΙ» - Mαρτυρίες θυμάτων

Εκδήλωση μνήμης και ιστορικής αναδρομής τιμώντας την ιστορική επέτειο του «ΟΧΙ» με τίτλο «Μνήμες και Μαρτυρίες από τα Χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης», συνδιοργανώνουν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και η Εθελοντική ομάδα «Φιλόπολις», την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στην αίθουσα «Μ. Καρέλλης» του Δημοτικού κτιρίου της οδού Ανδρόγεω με ελεύθερη είσοδο.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο να τιμήσει τη συλλογική και προσωπική μνήμη των δύσκολων χρόνων της Κατοχής και της Αντίστασης, αναδεικνύοντας ιστορικά γεγονότα, μαρτυρίες και βιώματα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής μας ταυτότητας. Μέσα από τις εισηγήσεις των ομιλητών και τις μαρτυρίες συγγενών θυμάτων, θα αναδειχθεί η σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταφοράς της στις νεότερες γενιές.



Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Χρονάκη Δαφέρμου και η Εύα Βάμβουκα από την ομάδα ‘’Φιλόπολις’’ ενώ ομιλητές θα είναι:

• Δρ. Αριστομένης Συγγελάκης, Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών, με εισήγηση: «Γερμανικές Αποζημιώσεις: Αγώνας για Μνήμη, Ειρήνη και Δικαιοσύνη!».



• Νίκος Μπιμπάκης, Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη σε θέματα Ιστορίας και Μνήμης και Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος μαρτυρικού Σοκαρά, με εισήγηση: «Η Ιστορία του Σοκαρά».



• Μαρία Λαμπρινού, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβδελλά Μυλοποτάμου, με εισήγηση: «Ο Αβδελλάς Μαρτυρικό Χωριό».



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν, επίσης, μαρτυρίες συγγενών θυμάτων, δίνοντας φωνή στις προσωπικές ιστορίες και στις μνήμες που διατηρούν ζωντανή την ιστορική αλήθεια. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Στέλιος Ζερβός, ενώ την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο μουσικός - αρχαιολόγος Μάνος Παπαδάκης. Η μνήμη δεν αποτελεί μόνο αναδρομή στο παρελθόν, αλλά ευθύνη απέναντι στο παρόν και το μέλλον. Η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας, η απόδοση τιμής στα θύματα και η ανάδειξη των αξιών της ελευθερίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης αποτελούν χρέος όλων μας. Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου προσκαλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση μνήμης και τιμής.

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