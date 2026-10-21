Το σίκουελ του «Dirty Dancing» επιστρέφει με επίκεντρο τον Πάτρικ Σουέιζι

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την ανακοίνωση για τη δημιουργία του σίκουελ του «Dirty Dancing», η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με την παραγωγό Νίνα Τζέικομπσον να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την προσέγγιση της νέας κινηματογραφικής δουλειάς.

Όπως δήλωσε στο IndieWire, ο αείμνηστος Πάτρικ Σουέιζι, που ενσάρκωσε τον Τζόνι Κασλ στην ταινία του 1987, θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας. Η ίδια ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη για την ψηφιακή αναβίωση του ηθοποιού, τονίζοντας πως στόχος είναι να αποδοθεί φόρος τιμής στη μνήμη του.

Στο σίκουελ θα επιστρέψει η Τζένιφερ Γκρέι στον ρόλο της Μπέιμπι, ενώ η ιστορία θα εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1990 και θα ακολουθεί την ερωτική ιστορία δύο νέων χορευτών. Σύμφωνα με την Τζέικομπσον, βασική πρόκληση για τους δημιουργούς είναι να διατηρήσουν το συναίσθημα και τη γοητεία της πρωτότυπης ταινίας, προσεγγίζοντας παράλληλα μια νέα γενιά θεατών.

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