Βρετανία: Χωρίς καπάκι καυσίμου πετούσε το αεροσκάφος της RAF που συνετρίβη (βίντεο)

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Χωρίς καπάκι καυσίμου φέρεται να απογειώθηκε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος Hawk T2 της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF), το οποίο συνετρίβη στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, κοντά σε πάρκο τροχόσπιτων στο Άνγκλεσι της Ουαλίας.

Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τα εκτινασσόμενα καθίσματα, και προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα. Το αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες, χωρίς να αναφερθούν θύματα στο έδαφος.

BREAKING: Two RAF pilots have suffered minor injuries after ejecting from a training aircraft which crashed. https://t.co/tBUIvd2Ehb — GB News (@GBNEWS) September 23, 2026

Χωρίς καπάκι καυσίμου το αεροσκάφος

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι έλειπε το καπάκι από την υποδοχή πλήρωσης καυσίμου. Εξετάζεται εάν η απουσία του συνδέεται με την πυρκαγιά και τη συντριβή.

Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα εξέφρασαν ανησυχίες για τις διαδικασίες ασφαλείας και τους ελέγχους πριν από την απογείωση. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η συντριβή κοντά σε πάρκο τροχόσπιτων

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη βάση RAF Valley, στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης μετά από εργασίες επισκευής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρουσίασε προβλήματα και εκδηλώθηκε φωτιά πριν συντριβεί κοντά στο Afallon Park, στην περιοχή Rhosneigr.

Συντρίμμια διασκορπίστηκαν στον χώρο, ενώ το τμήμα της ουράς έπεσε κοντά σε τροχόσπιτο. Οι δύο πιλότοι διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των κατοίκων ή των επισκεπτών της περιοχής.

Η έρευνα της RAF

Το Hawk T2 είναι διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος της BAE Systems, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση πιλότων μαχητικών αεροσκαφών.

Μετά το περιστατικό, ο στόλος των Hawk καθηλώθηκε προσωρινά, πριν επιστρέψει σε επιχειρησιακή δραστηριότητα στις αρχές Οκτωβρίου.

Η Υπηρεσία Διερεύνησης Ατυχημάτων Άμυνας διερευνά τα αίτια της συντριβής. Η RAF έχει δηλώσει ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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