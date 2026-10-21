Αγνοούμενος μοναχός: Ανάμεσα σε πραγματικές έρευνες και σενάρια επιστημονικής φαντασίας (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διεθνών και τοπικών αρχών για τον εντοπισμό του 58χρονου Έλληνα ορθόδοξου μοναχού Ιωσήφ (κατά κόσμον Νικόλαου Τσιγκόζη), τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια προσκυνηματικού ταξιδιού στην Τουρκία.

Η υπόθεση, η οποία έχει κινητοποιήσει την Interpol και τις ελληνικές διπλωματικές αρχές, τις τελευταίες ώρες περιβάλλεται από έντονη παραφιλολογία και ανεπιβεβαίωτα σενάρια που κάνουν λόγο για δήθεν καταφύγιό του σε «υπόγειες κατακόμβες». Οι αρχές, ωστόσο, εστιάζουν αποκλειστικά στα πραγματικά στοιχεία και τις επίσημες μαρτυρίες.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο μοναχός Ιωσήφ, με καταγωγή από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών, αναχώρησε από την Ελλάδα στις 23 Ιουλίου με προορισμό την Καππαδοκία και τον Πόντο. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, το ταξίδι αυτό είχε βαθιά συναισθηματική και θρησκευτική αξία, καθώς επρόκειτο για τους τόπους καταγωγής των προγόνων του, ενώ ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να εγκατασταθεί εκεί ως ασκητής.

Η παρουσία του στην Τουρκία επιβεβαιώθηκε αρχικά από τα εισιτήρια των συγκοινωνιών που χρησιμοποίησε. Το τελευταίο αξιοποιήσιμο στίγμα του καταγράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν άνδρας που προσομοιάζει απόλυτα στην περιγραφή του επισκέφθηκε το ελληνικό Γενικό Προξενείο. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε οδηγίες και πληροφορίες για τον τρόπο μετάβασής του στην Τραπεζούντα. Έκτοτε, το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε και κάθε ίχνος του χάθηκε.

Σενάρια επιστημονικής φαντασίας οι αναφορές για κατακόμβες

Τις τελευταίες ημέρες, το φως της δημοσιότητας είδαν ισχυρισμοί που εμφάνιζαν τον μοναχό να κρύβεται στις ιστορικές κατακόμβες της Κωνσταντινούπολης, ζώντας ως «κρυπτοχριστιανός». Κύκλοι που παρακολουθούν στενά την υπόθεση ξεκαθαρίζουν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί στερούνται σοβαρότητας και δεν βασίζονται σε κανένα επίσημο εύρημα ή διασταυρωμένη πληροφορία των διωκτικών αρχών. Αντίθετα, εκτιμάται ότι αναπαράγονται για λόγους εντυπωσιασμού, επιβαρύνοντας την ήδη έκρυθμη κατάσταση για την οικογένεια του αγνοούμενου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η αγωνία των συγγενών του 58χρονου μοναχού κορυφώνεται, καθώς οι εβδομάδες περνούν χωρίς κανένα σημείο ζωής. Για την υπόθεση έχει εκδοθεί διεθνές σήμα αναζήτησης μέσω της Interpol, ενώ οι τουρκικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε σταθμούς λεωφορείων και κομβικά σημεία της Κωνσταντινούπολης και της διαδρομής προς τον Πόντο.



Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι ή βρισκόταν στα ίδια δρομολόγια στα τέλη Ιουλίου να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

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