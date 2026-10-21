Δημόσιο: Δώρο Χριστουγέννων έως 500 ευρώ από το 2027 - Πότε θα πληρωθεί

Από τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται η καταβολή δώρου Χριστουγέννων έως 500 ευρώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και στελεχών του Δημοσίου. Η πληρωμή θα γίνεται κάθε χρόνο στις 16 Δεκεμβρίου, ενώ η πρώτη καταβολή θα αφορά το διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2027. Για τη χορήγηση ολόκληρου του ποσού απαιτείται μισθοδοσία και στους 12 μήνες της περιόδου αναφοράς.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, δικηγόροι με έμμισθη εντολή σε δημόσιους φορείς, αιρετά όργανα δήμων και περιφερειών που λαμβάνουν αντιμισθία, καθώς και μέλη ανεξάρτητων αρχών και διοικήσεων δημόσιων οργανισμών.

Η ρύθμιση καλύπτει, υπό προϋποθέσεις, και ορισμένα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που ελέγχονται ή επιχορηγούνται από το κράτος. Για όσους έχουν εργαστεί λιγότερο από ένα έτος, το ποσό θα υπολογίζεται αναλογικά, με περίπου 41,67 ευρώ για κάθε πλήρη μήνα μισθοδοσίας.

Διαφορετικός υπολογισμός προβλέπεται για εργαζομένους με μερική απασχόληση ή ωρομίσθιους, ανάλογα με το ωράριο και τη διάρκεια εργασίας τους. Σε περίπτωση απασχόλησης σε περισσότερους φορείς, το συνολικό ποσό δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 500 ευρώ.

Το επίδομα θα καταβάλλεται μέσω ξεχωριστής μισθοδοτικής κατάστασης και θα υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, καθώς χαρακτηρίζεται τακτική και συντάξιμη αποδοχή. Δεν θα δικαιούνται το επίδομα όσοι συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα διοίκησης και αμείβονται αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

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