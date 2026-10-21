Marfin: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για τον φονικό εμπρησμό μετά τις απολογίες τους

Ολοκληρώθηκαν οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο εκ των τριών προσωρινά κρατουμένων για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin το 2010 που κόστισε τη ζωή τριών εργαζομένων, εκ των οποίων μία έγκυος.

Με την κύρια ανάκριση να οδεύει στην περάτωσή της, ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας οι δύο κατηγορούμενοι, που επιστρέφουν στη φυλακή μετά την σημερινή διαδικασία, απολογήθηκαν από το πρωί για πρόσθετα αδικήματα που τους απαγγέλθηκαν μετά από άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους. Η δίωξη αφορά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου της ανθρωποκτονίας κατά συρροή που ήδη τους βαρύνει, στην οποία προστίθεται ότι τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης, βάσει της διάταξης του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς και κατηγορία για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ως προς τους υπαλλήλους που βρίσκονταν εντός του τραπεζικού υποκαταστήματος.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν σήμερα η 46χρονη η οποία, με την συναίνεση της, εκδόθηκε από τη Βρετανία μετά από ένταλμα που βγήκε σε βάρος της για την υπόθεση, καθώς και ο ένας από τους δύο άντρες, 42 ετών, συγκατηγορουμένους της. Ο τρίτος κατηγορούμενος πρόκειται να απολογηθεί την Παρασκευή 23 του μήνα.

Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε στην δικαστική λειτουργό υπόμνημα 59 σελίδων με το οποίο επαναλαμβάνει την άρνηση της σε οποιαδήποτε σχέση της με την υπόθεση. Η θέση της 46χρονης εξαρχής, όπως τονίζει η υπεράσπιση της, είναι ότι συμμετείχε στο ογκώδες συλλαλητήριο χωρίς να έχει την παραμικρή εμπλοκή με τα επεισόδια που κατέληξαν στην πυρπόληση του κτιρίου και στον θάνατο των τριών εργαζομένων της Marfin. Κατά τον συνήγορο τής γυναίκας, η δικογραφία δεν περιλαμβάνει κανένα νεότερο στοιχείο σε σχέση με εκείνα που περιέχονταν κατά το πρώτο στάδιο της ανάκρισης, για τα οποία έλαβαν γνώση οι κατηγορούμενοι μετά τη σύλληψη τους. Με υπόμνημα απολογήθηκε και ο 42χρονος, επαναλαμβάνοντας και αυτός την αρχική του θέση ότι δεν σχετίζεται με τα επεισόδια.

Μετά την απολογία του τρίτου κατηγορούμενου η δικαστική λειτουργός θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε σύντομα να κηρύξει το πέρας της ανάκρισης.

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