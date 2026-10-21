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Κρήτη: Ο Περιφερειακός Μηχανισμός «φιλτράρει» 13.000 παγκόσμιες μελέτες για την κλιματική αλλαγή

ανεμογεννήτριες - unsplash
clock 14:34 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην επεξεργασία ενός τεράστιου όγκου μελετών για την κλιματική αλλαγή προχωρά ο Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με σκοπό να αποσπάσει καλές πρακτικές διαχείρισης σε κρίσιμους τομείς όπως ο πρωτογενής τομέας.

Πρόκειται για την επεξεργασία ενός απίστευτου μελετητικού υλικού που υπάρχει σε παγκόσμιες πλατφόρμες το οποίο

φιλτράρεται μέσα από την επεξεργασία που γίνεται από το επιστημονικό δυναμικό του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με σκοπό να εντοπιστούν οι καλές πρακτικές που «κουμπώνουν» με το περιβάλλον της Μεσογείου και ειδικότερα της Κρήτης για την προστασία από την κλιματική αλλαγή.

Οι μελέτες που συλλέχθηκαν από τις παγκόσμιες πλατφόρμες ξεπερνούν τις 13 χιλιάδες και μετά την επεξεργασία που έγινε, το υλικό αυτό περιορίστηκε στις 3 χιλιάδες. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι το υλικό αυτό, ότι μπορεί να δώσει άμεσα συμπυκνωμένη γνώση στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής σε κρίσιμους τομείς με κορυφαίο αυτό του πρωτογενή τομέα που είναι ζωτικός για την οικονομία του τόπου μας.

Αντίστοιχα όμως συλλέγονται στοιχεία και για άλλους σημαντικούς τομείς όπως είναι η υγεία, η διαχείριση του νερού, οι παράκτιες ζώνες και ο τουρισμός που έχουν απόλυτη ευαλωτότητα σε σχέση με την εξέλιξη των κλιματικών αλλαγών. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι σε αυτούς τους τομείς της αυξημένης τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή να προκύπτουν σύγχρονες λύσεις, πρακτικές διαχείρισης και προσαρμογής στις αλλαγές των κλιματικών δεδομένων και η πληροφορία αυτή να δοθεί προς την κοινωνία με ένα εύληπτο και κατανοητό τρόπο.

Ουσιαστικά ο σκοπός που έχει τεθεί είναι να αξιοποιηθεί όλο το διαθέσιμο μελέτητικό υπόβαθρο που έχει γίνει μέχρι

σήμερα για την κλιματική αλλαγή και ουσιαστικά να μεταφραστεί σε πρακτικές πληροφορίες σε πολιτικές και σε οδηγίες προς τους πολίτες της Κρήτης και παράλληλα να βοηθήσει στη λήψη μέτρων που χρειάζονται για τη διαχείριση κρίσεων που θα προκύψουν.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com

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