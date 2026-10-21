Εργοτέλης: Ιστορική απόφαση για το Μαρτινέγκο – Ανοίγει ο δρόμος για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων

Την έγκριση προσωρινής παραμονής για οκτώ έτη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Γ.Σ. Εργοτέλης στον Προμαχώνα Μαρτινέγκο των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου αποφάσισε το Υπουργείο Πολιτισμού, έπειτα από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένους όρους για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και την προστασία του μνημείου, μεταξύ των οποίων η απομάκρυνση των τεσσάρων πυλώνων φωτισμού, η υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών ευπρεπισμού και της μελέτης απορροής ομβρίων, καθώς και η απομάκρυνση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης από τον ανατολικό λοβό του Προμαχώνα.

Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις προπονήσεις και τους αγώνες της αθλητικής Ακαδημίας, ενώ δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέων υποδομών ή η εκτέλεση άλλων εργασιών πέραν όσων έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Αναλυτικά, οι οκτώ όροι της απόφασης:

Να απομακρυνθούν άμεσα οι τέσσερις πυλώνες φωτισμού. Να εκτελεστούν όλες οι εργασίες ευπρεπισμού του χώρου του μνημείου που έχουν εγκριθεί με την απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου της 11ης Μαρτίου 2021. Να υλοποιηθεί η μελέτη απορροής ομβρίων που εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση στις 9 Απριλίου 2026. Να απομακρυνθεί το γήπεδο καλαθοσφαίρισης από τον ανατολικό λοβό του Προμαχώνα Μαρτινέγκο. Να τηρείται, με ευθύνη του σωματείου, η απαγόρευση εισόδου και στάθμευσης στον χώρο των Ενετικών Τειχών κατά τη διάρκεια χρήσης του γηπέδου. Να χρησιμοποιείται το γήπεδο μόνο για προπονήσεις και αγώνες της αθλητικής Ακαδημίας. Να μην προστεθούν εγκαταστάσεις και υποδομές για την εξυπηρέτηση των αθλούμενων. Να μην εκτελεστούν άλλες εργασίες, πέραν όσων έχουν εγκριθεί με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.

Γαβαλάς: Ιστορική απόφαση για τον Εργοτέλη

ΑΟ Πρόεδρος της ομάδας, Θωμάς Γαβαλάς, χαρακτήρισε την ημέρα αυτή ως «ιστορική» για τον Εργοτέλη και ανέφερε πως πλέον ανοίγει μια νέα σελίδα στο μέλλον του συλλόγου. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν για να φτάσουμε σε αυτή την εξέλιξη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σήμερα είναι μια πραγματικά ιστορική ημέρα για τον Εργοτέλη και ολόκληρη την οικογένειά του.

Μετά από σχεδόν 50 χρόνια αναμονής, προσπαθειών και διεκδικήσεων, είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε επιτέλους την πολυπόθητη απόφαση παραχώρησης του γηπέδου στον Εργοτέλη.

Πρόκειται για μια εξέλιξη τεράστιας σημασίας για τον σύλλογό μας, καθώς ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου και τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών αθλητικών εγκαταστάσεων, αντάξιων της ιστορίας, της δυναμικής και των αναγκών του Εργοτέλη.

Με την ιδιότητά μου ως Προέδρου, αλλά και εκ μέρους ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμότερες και ειλικρινείς ευχαριστίες μας σε τρεις ανθρώπους που συνέβαλαν ουσιαστικά στην προσπάθεια αυτή:

Τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη.

Τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό.

Τον Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη.

Η βοήθεια, η συνεργασία και η ουσιαστική συμβολή τους στην προώθηση και επιτάχυνση των απαραίτητων διαδικασιών υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές, ώστε να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα. Τους ευχαριστούμε θερμά που στάθηκαν δίπλα στο σωματείο μας και βοήθησαν να ξεπεραστεί μια εκκρεμότητα δεκαετιών.

Σήμερα δεν πανηγυρίζουμε απλώς για μια διοικητική απόφαση. Σήμερα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για το μέλλον του Εργοτέλη.

Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τον ιστορικό μας σύλλογο. Μιας εποχής στην οποία οφείλουμε όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αφήσουμε στην άκρη όσα μας χωρίζουν και να εργαστούμε με κοινό όραμα, σχέδιο και αποφασιστικότητα.

Ο Εργοτέλης δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ένας μεγάλος αθλητικός οργανισμός, με βαριά ιστορία, ισχυρές ρίζες στην κοινωνία του Ηρακλείου, ανθρώπους που τον αγαπούν και, πάνω απ’ όλα, μια νέα γενιά αθλητών που αποτελεί το μέλλον του.

Από τις ακαδημίες μας μέχρι όλα τα αγωνιστικά τμήματα του συλλόγου, έχουμε τις βάσεις, τους ανθρώπους και τη δυναμική για να χτίσουμε ξανά έναν Εργοτέλη ισχυρό, πρωταγωνιστή και αντάξιο της ιστορίας του.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να δούμε τον Εργοτέλη ξανά εκεί που του αξίζει. Ψηλά, εκεί όπου τον έχουμε ζήσει, τον έχουμε ονειρευτεί και θέλουμε να τον δουν και οι επόμενες γενιές.»