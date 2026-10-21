Κρήτη: Ομόφωνο «Όχι» και από τον Πλατανιά για το αιολικό πάρκο στην Ασή Γωνιά

Ομόφωνη στήριξη προς τον Δήμο Αποκορώνου για την εναντίωσή του στην κατασκευή αιολικού σταθμού στον ορεινό όγκο της Ασή Γωνιάς δήλωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, κατά τη χθεσινή τακτική του συνεδρίαση. Όλες οι παρατάξεις και οι σύμβουλοι τόνισαν τη στήριξη τους στις προσπάθειες του Δ.Σ. Αποκορώνου και της τοπικής κοινωνίας.

Αρχικά ο δήμαρχος κ. Γιάννης Μαλανδράκης τόνισε πως θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών όταν μάλιστα εκφράζονται τόσο ομόφωνα και ομόθυμα. «Δεν κάθονται να εκτιμήσουν τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας και ένα Δημοτικό Συμβούλιο είτε το θέλουν κάποιοι ή όχι εκφράζει στο μεγαλύτερο ποσοστό τις τοπικές κοινωνίες» δήλωσε καλώντας τα μέλη του Δ.Σ. να στηρίξουν το ψήφισμα υπέρ του Δήμου Αποκορώνου.





Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Γιάννης Κασελάκης δήλωσε πως δεν έχει καμία αντίρρηση στην έκδοση του ψηφίσματος, προσθέτοντας παράλληλα πως «είμαι υπέρ της ανάπτυξης των διάφορων ΑΠΕ αρκεί να σέβονται το περιβάλλον πρωτίστως και να μην δημιουργούν προβλήματα. Γιατί δεν μπορεί να λέμε όχι και να μην θέλουμε να έχουμε την ανάπτυξη των διαφόρων μορφών ενέργειας. Συντασσόμαστε με το ψήφισμα αλλά να λάβουμε υπόψιν ότι δεν μπορεί να είμαστε αρνητικοί χωρίς τεκμηριωμένες θέσεις.»





«Το θέμα απασχολεί όλη την τοπική κοινωνία των Χανίων, το έθεσα υπόψιν της δημοτικής αρχής το ζήτημα της στήριξης του Δήμου Αποκορώνου αλλά και στους άλλους φορείς της περιοχής που εναντιώνονται σε αυτόν τον αιολικό σταθμό που θα έχει μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο στον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων» επεσήμανε ο κ. Δημήτρης Ανθούσης από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Δ. Πλατανιά”.

Ο ίδιος τόνισε πως για την προστασία των Λευκών Ορέων, του ορεινού όγκου και του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης απαιτείται μια πανστρατιά από όλους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές που βάζουν το κέρδος πάνω από τον άνθρωπο και τη φύση. «Έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας να τους παραδώσουμε ένα κόσμο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε εμείς για αυτό και έχει σημασία το ομόφωνο ψήφισμα» κατέληξε.

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