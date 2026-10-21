Χανιά: Στο νοσοκομείο ποδηλάτης λόγω λακκούβας – Οργή κατοίκων για τις προτεραιότητες του Δήμου

Ένας σοβαρός τραυματισμός ποδηλάτου το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου έρχεται να φέρει με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο την κατάσταση του οδικού δικτύου στο Ακρωτήρι, ανοίγοντας παράλληλα μια μεγάλη συζήτηση για τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής Χανίων όσον αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της περιοχής, στο οδικό τμήμα που συνδέει τον Καλαθά με τα Κουνουπιδιανά, κοντά στο ύψος του παλιού μικρού γηπέδου. Ο ποδηλάτης έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο οδόστρωμα, εξαιτίας μιας βαθιάς λακκούβας που είχε δημιουργηθεί από τις πρόσφατες κακοκαιρίες.



Η πτώση ήταν σφοδρή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, φέροντας κατάγματα, εξάρθρωση και βαθιά τραύματα που απαιτούσαν άμεση συρραφή (ράμματα).

Καθημερινή «παγίδα» για οδηγούς και πεζούς

Το συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με καταγγελίες της Ομάδας «Περιβάλλον Καλαθά», αποτελεί μόνιμη απειλή. Η λακκούβα, λόγω του μεγάλου βάθους της, λειτουργεί ως «τυφλό» σημείο-παγίδα, όχι μόνο για ποδηλάτες και δικυκλιστές, που είναι και οι πιο ευάλωτοι, αλλά και για τα διερχόμενα αυτοκίνητα.



Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι στο μεγαλύτερο μέρος αυτού του κεντρικού άξονα δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, αναγκάζοντας τους πεζούς να κινούνται στην άκρη του οδοστρώματος, δίπλα σε οχήματα που προσπαθούν να αποφύγουν τις κακοτεχνίες.

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Βιτρίνα ή ασφάλεια; Το δίλημμα των 100.000 ευρώ

Το ατύχημα αυτό προκαλεί την έντονη αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι θέτουν ένα καίριο ερώτημα προς τη διοίκηση του Δήμου Χανίων: Πού κατευθύνονται οι πόροι των φορολογουμένων;



Την ίδια ώρα που οι βασικές υποδομές και η οδική ασφάλεια στο Ακρωτήρι παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, ο Δήμος Χανίων προχωρά σε δαπάνη ύψους σχεδόν 100.000 ευρώ για την αγορά νέου χριστουγεννιάτικου διακόσμου. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι πολίτες, οι εργασίες για την τοποθέτηση των στολιδιών έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Οκτώβριο, απασχολώντας εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε να διατεθεί για την άμεση αποκατάσταση των επικίνδυνων ζημιών στο οδόστρωμα.

Η ανάγκη για αλλαγή πλεύσης

Η τοπική κοινωνία ζητά πλέον επιτακτικά την αλλαγή της ιεράρχησης των αναγκών. Η λάμψη των εορτών δεν μπορεί να καλύψει το σκοτάδι των παραμελημένων υποδομών. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφαλής καθημερινή μετακίνηση των πολιτών οφείλουν να είναι η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα κάθε δήμου, πολύ πριν από τα έργα βιτρίνας και εντυπωσιασμού.



Η «Ομάδα Περιβάλλον Καλαθά» και οι κάτοικοι της περιοχής αναμένουν πλέον τις άμεσες ενέργειες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, πριν θρηνήσουμε χειρότερα περιστατικά.

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