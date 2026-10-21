Αργυρός: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον σάλο με το βίντεο μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε στο Instagram με νέα ανάρτηση, λίγες ημέρες μετά τον σάλο που προκάλεσε το βίντεό του μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.

Η επιλογή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η γαλλική πρωτεύουσα βρισκόταν εκείνη την περίοδο στο επίκεντρο μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την ανάρτησή του.

Ο τραγουδιστής επέστρεψε στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα ακόμη τραγούδι του, με τίτλο «Μετανάστης».

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