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GOSSIP - LIFESTYLE

Αργυρός: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον σάλο με το βίντεο μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ

Κωνσταντίνος αργυρός
clock 19:00 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε στο Instagram με νέα ανάρτηση, λίγες ημέρες μετά τον σάλο που προκάλεσε το βίντεό του μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.

Η επιλογή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η γαλλική πρωτεύουσα βρισκόταν εκείνη την περίοδο στο επίκεντρο μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την ανάρτησή του.

Ο τραγουδιστής επέστρεψε στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα ακόμη τραγούδι του, με τίτλο «Μετανάστης».

A post shared by Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

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Κωνσταντίνος Αρυγρός Πυργος του Αιφελ
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