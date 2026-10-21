Ηράκλειο: Στα σχολεία "Ο Φακός της Αλήθειας" στο πλαίσιο της εκστρατείας «Equality4Crete»

Ξεκίνησε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ο νέος κύκλος υλοποίησης του βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο Φακός της Αλήθειας», που πραγματοποιείται από την ΑΜΚΕ Women in Art (WINART) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), στο πλαίσιο της εκστρατείας «Equality4Crete», του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού και αξιοποιεί τη φωτογραφία ως εργαλείο δημιουργικής έκφρασης, κριτικής σκέψης και ευαισθητοποίησης γύρω από την ισότητα των φύλων. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά μαθαίνουν έτσι να αναγνωρίζουν πώς οι εικόνες μπορούν να επηρεάζουν τις αντιλήψεις μας, να αναπαράγουν στερεότυπα ή, αντίθετα, να συμβάλλουν στην αμφισβήτησή τους.

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται έως τις 22 Οκτωβρίου 2026 στις ακόλουθες σχολικές μονάδες: Δημοτικό Σχολείο Βώρων, Δημοτικό Σχολείο Πιτσιδίων, Δημοτικό Σχολείο Πετροκεφαλίου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας, Δημοτικό Σχολείο Καλεσσών, 13ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, 42ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Στις συγκεκριμένες δράσεις προβλέπεται να συμμετάσχουν συνολικά 140 μαθητές και μαθήτριες, με την ενεργό συμβολή των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων.

Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι ότι η φωτογραφία δεν αποτελεί μια ουδέτερη αποτύπωση της πραγματικότητας, αλλά μια εικόνα που διαμορφώνεται μέσα από συγκεκριμένες επιλογές. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναρωτηθούν όχι μόνο «τι βλέπω;», αλλά και «τι δεν βλέπω;» και «πώς θα μπορούσε η ίδια ιστορία να παρουσιαστεί διαφορετικά;». Με αυτόν τον τρόπο, η φωτογραφική δημιουργία γίνεται αφορμή για συζήτηση γύρω από τους κοινωνικούς ρόλους, τις προκαταλήψεις και τις δυνατότητες κάθε ανθρώπου, ανεξάρτητα από το φύλο του. Η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δημιουργία φωτογραφιών από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην ανατροπή στερεοτυπικών αντιλήψεων και στην ανάδειξη θετικών μηνυμάτων ισότητας, σεβασμού και συνεργασίας.

Παράλληλα με τις σχολικές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της Β΄ φάσης του προγράμματος αναπτύσσεται από τη WINART με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και πλατφόρμα υποστήριξης των εκπαιδευτικών.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την εκπαίδευση για την ισότητα, προσφέροντας στους μαθητές και στις μαθήτριες ευκαιρίες να παρατηρούν, να αμφισβητούν, να συνεργάζονται και να εκφράζονται δημιουργικά. Γιατί αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπουμε τις εικόνες, μπορούμε να αρχίσουμε να αλλάζουμε και τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα:

WINART – Women in Art https://winart.gr/the-truth-lens/ Email: [email protected]

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