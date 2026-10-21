Ιταλία: Ο αριθμός των γεννήσεων στη χώρα αναμένεται να καταγράψει ιστορικό χαμηλό το 2026

Η Ιταλία αναμένεται να καταγράψει φέτος περαιτέρω μείωση σε ιστορικό χαμηλό του αριθμού των γεννήσεων, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η δημογραφική κρίση που μαστίζει τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική στατιστική υπηρεσία ISTAT.

Τον περασμένο χρόνο η Ιταλία κατέγραψε μόλις 355.772 γεννήσεις - ο χαμηλότερος αριθμός μετά την ενοποίηση της Ιταλίας το 1861 και ο 17ος συναπτός χρόνος κατά τον οποίο μειώθηκε ο αριθμός των γεννήσεων. Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026 συνεχίστηκε η αρνητική τάση με μόλις κάτι λιγότερο από 197.000 νέες γεννήσεις, ποσοστό μειωμένο κατά 1,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ISTAT.

Ο δείκτης γονιμότητας, που μετράει τον μέσο αριθμό παιδιών που γεννιούνται από μια γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, υποχώρησε ελαφρώς την περίοδο Ιανουάριος-Ιούλιος σε 1,13 από το ιστορικό χαμηλό του 1,14 τον περασμένο χρόνο. Το επί μακρόν μειούμενο ποσοστό των γεννήσεων στην Ιταλία θεωρείται εθνική έκτακτη ανάγκη.

Παρά τις δεσμεύσεις της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και των προκατόχων της να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, κανένας δεν έχει καταφέρει να σταματήσει τη μείωση. Η ISTAT ανέφερε ότι το 2025 η μέση ηλικία που μια γυναίκα απέκτησε το πρώτο της παιδί ήταν τα 32 έτη, σε γενικές γραμμές όπως συνέβαινε και έναν χρόνο νωρίτερα.

Το 2025, 44,1% των παιδιών γεννήθηκαν από ανύπαντρους γονείς, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με το 43,2% έναν χρόνο νωρίτερα. Τα πιο διαδεδομένα ονόματα, που δόθηκαν σε παιδιά που γεννήθηκαν πέρυσι στην Ιταλία, ήταν το Σοφία για τα κορίτσια και Λεονάρντο για τα αγόρια.

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