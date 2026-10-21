Διονύσης Ατζαράκης: Τρολάρει τον Κωνσταντίνο Αργυρό για το βίντεο στο Παρίσι και τη συναυλία του

Ο Διονύσης Ατζαράκης αποφάσισε να σχολιάσει με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον Κωνσταντίνο Αργυρό αλλά και την παρουσία του στο Παρίσι.

Όλα ξεκίνησαν από το βίντεο που δημοσίευσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ, ερμηνεύοντας το νέο του τραγούδι «Ρεύμα». Η ανάρτηση του τραγουδιστή συνέπεσε με μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τη Γαλλία, με διαδηλώσεις, επεισόδια και έντονη κοινωνική αναταραχή.

Ο Διονύσης Ατζαράκης πήρε αυτή ακριβώς την αντίθεση και την οδήγησε στα άκρα, μέσα από τρία σατιρικά στιγμιότυπα.

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