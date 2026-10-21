Σοκ στην Παρί Σεν Ζερμέν: Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Κβαρατσχέλια, χάνει τη σεζόν

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν για την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια να τίθεται εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Ο Γεωργιανός μεσοεπιθετικός αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Τρίτης (20/10), στο οποίο οι Παριζιάνοι επικράτησαν με 4-2, για την 3η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Λίγο πριν από τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο άσος της Παρί έπιασε το γόνατό του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν ήταν ενθαρρυντικές και τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους. Ο Κβαρατσχέλια υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με την επιστροφή του στη δράση να μετατίθεται για το μέλλον.

Πρόκειται για ένα ισχυρό πλήγμα για τον σύλλογο του Παρισιού, καθώς ο 25χρονος αποτελεί μία από τις σημαντικές επιθετικές επιλογές της ομάδας. Η απουσία του αναμένεται να επηρεάσει τα πλάνα του προπονητικού επιτελείου τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Την ίδια στιγμή, προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν και οι Ουσμάν Ντεμπελέ και Μαρκίνιος, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, θα παραμείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικές εβδομάδες, ακολουθώντας πρόγραμμα θεραπείας.

Ο Κβαρατσχέλια ολοκληρώνει έτσι πρόωρα, εκτός απροόπτου, τη σεζόν 2026-2027, έχοντας καταγράψει δύο γκολ και μία ασίστ σε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Για την Παρί Σεν Ζερμέν, πλέον, το ζητούμενο είναι να διαχειριστεί την απώλεια ενός από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της, σε μια κρίσιμη καμπή της αγωνιστικής περιόδου.

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