Λύκειο Γαζίου: Στους 550 οι μαθητές σε σχολείο χωρητικότητας 400 ατόμων – Ζητούνται έλεγχοι ασφαλείας

Την ανάγκη άμεσων και ενδελεχών ελέγχων για την ασφάλεια του Λυκείου Γαζίου ζητά η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά το περιστατικό ηλεκτροπληξίας μαθητή που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Όπως επισημαίνει η Ένωση, το σχολείο, το οποίο κατασκευάστηκε για να φιλοξενεί περίπου 400 μαθητές, σήμερα στεγάζει περίπου 550 , με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και εργαστηριακοί χώροι για τη λειτουργία των τμημάτων. Παράλληλα, οι γονείς εκφράζουν ανησυχία για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους και να τους διαβεβαιώσει εγγράφως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές.

Με αφορμή το περιστατικό, αλλά και το συμβάν με σχολικό λεωφορείο που κινδύνεψε να ανατραπεί την περασμένη Πέμπτη, η Ένωση καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 10:00, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, διεκδικώντας ασφαλή σχολικά κτίρια, επαρκή χρηματοδότηση και την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό.

Συγκεκριμένα:

Τη Δευτέρα το πρωί εκπρόσωποι της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Μαλεβιζίου επισκέφθηκαν το Λύκειο Γαζίου, ένα σχολείο «πρότυπο» όταν κατασκευάστηκε, χωρητικότητας 400 περίπου μαθητών. Σήμερα 12 χρόνια μετά την ανέγερση του φιλοξενεί γύρω στους 550 μαθητές.

Το αποτέλεσμα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα τμήματα είναι να διαχωρίζονται αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, να χρησιμοποιούνται χώροι εργαστηρίων κ.α. Επιπλέον, όλα αυτά τα χρόνια ελάχιστες ήταν οι συντηρήσεις και οι έλεγχοι που έγιναν. Απόδειξη το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή με την ηλεκτροπληξία του μαθητή.

Μέχρι και τώρα, εξ όσων γνωρίζουμε, ακόμα η Δημοτική Αρχή δεν έχει προχωρήσει στους απαραίτητους και επισταμένους ελέγχους για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και τι μέτρα ασφάλειας και προστασίας πρέπει να παρθούν.

Απαιτούμε άμεσα, αν δεν έχουν γίνει ακόμα, να προχωρήσουν οι διαδικασίες ελέγχου και εγγράφως να μας διαβεβαιώσουν ότι τα παιδιά μας δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό όπως και το σχολικό λεωφορείο που κινδύνεψε να ανατραπεί την περασμένη Πέμπτη, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δ. Μαλεβιζίου, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της ΑΣΓΜΕ, καλεί τους γονείς, μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, να συμμετάσχουν μαζικά και στο Ηράκλειο όπως και σε όλη τη χώρα, την Τετάρτη 21 Οκτώβρη 10πμ στην Πλατεία Ελευθερίας!

Δεν θα περιμένουμε να συμβεί το μοιραίο. Οι διαβεβαιώσεις στα λόγια και οι καλές προθέσεις ΔΕΝ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ.

Ως γονείς, έχουμε ευθύνη να μην περιμένουμε παθητικά πότε θα περισσέψουν χρήματα και πότε θα ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι. Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας!

Με τους Συλλόγους Γονέων, μαζί με τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς, δυναμώνουμε τη συλλογική διεκδίκηση για σχολεία ασφαλή, σύγχρονα, με όλους τους εκπαιδευτικούς και το αναγκαίο προσωπικό, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

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