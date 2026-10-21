Βράβευσαν τον Διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου για τη δράση του στην πρόληψη των τροχαίων

Τον διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, Αστυνόμο Α΄ Στέλιο Καρακούδη, βράβευσε η Περιφέρεια Κρήτης την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της έναρξης του 3ου Φεστιβάλ Πρόληψης, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε για τη συστηματική δράση του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την οδική ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και τους νέους. Κεντρική θέση στις δράσεις αυτές έχει η ετήσια εκπαιδευτική πρωτοβουλία «Ασφαλώς Κυκλοφορώ», η οποία πραγματοποιήθηκε φέτος για τέταρτη χρονιά στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, δίνοντας σε χιλιάδες παιδιά τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν βιωματικά στους κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας.

Παράλληλα, από τις 8 Δεκεμβρίου 2020 έως σήμερα, το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου έχει πραγματοποιήσει 447 εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο έργο του περιλαμβάνονται επίσης ημερίδες οδικής ασφάλειας, ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης για τα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, καθώς και ενημερώσεις σε χωριά του νομού Ηρακλείου, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στην προσωπική συμβολή του Στέλιου Καρακούδη, ο οποίος έγραψε τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού «Άγγελος στη Γη», αφιερωμένου στη μνήμη των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η χρήση κράνους στο Ηράκλειο ξεπερνά το 92%, ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας φτάνει το 84%. Παράλληλα, στην περιοχή ευθύνης της Τροχαίας Ηρακλείου καταγράφεται τα τελευταία χρόνια μείωση των νεκρών σε τροχαία δυστυχήματα, με τον ετήσιο αριθμό να κινείται πλέον σε μονοψήφια επίπεδα, έναντι ετών κατά τις οποίες καταγράφονταν διψήφιοι αριθμοί.

Μετά τη βράβευσή του, ο διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης για την τιμητική διάκριση και τη διαχρονική στήριξή της στις δράσεις ενημέρωσης των μαθητών, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της καλλιέργειας υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Η τοποθέτηση του διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου, Στέλιου Καρακούδη, έχει ως εξής:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, μέσα από την καρδιά μου, την Περιφέρεια Κρήτης για αυτή την τιμητική διάκριση. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή για μένα και μια ακόμη ευθύνη να συνεχίσουμε την προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους.

Ευχαριστώ, όμως, την Περιφέρεια και για έναν ακόμη ουσιαστικό λόγο: γιατί όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται σταθερά δίπλα μας, ως αρωγός και χορηγός των εκδηλώσεων που πραγματοποιούμε για τα παιδιά, στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η στήριξη αυτή μας βοηθά να μεταφέρουμε τη γνώση εκεί όπου μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά: στη νέα γενιά.

Κάποιοι ίσως αναρωτηθούν τι θέση έχει η Τροχαία σε ένα Φεστιβάλ Πρόληψης. Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την αποστολή μας. Η Τροχαία, ως υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδέεται άρρηκτα με τα πολυτιμότερα αγαθά του ανθρώπου: τη σωματική του ακεραιότητα, την υγεία και τη ζωή του. Κάθε ενημέρωση, κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη και κάθε έλεγχος αποσκοπούν στο να προλάβουμε ένα κακό πριν συμβεί.

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Συζητώ πολλές φορές με φίλους της γενιάς μου και θυμόμαστε το Ηράκλειο στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Τότε η χρήση κράνους ήταν σπάνια. Σήμερα, όπως αναφέρθηκε και στην προσφώνηση, ξεπερνά το 92%. Αυτή η αλλαγή έχει τεράστια σημασία. Όταν αναλογιζόμαστε πώς κυκλοφορούσαμε εκείνα τα χρόνια, λέμε μεταξύ μας ότι κατά τύχη ζούμε σήμερα.

Η διαφορά αποτυπώνεται και στις ανθρώπινες απώλειες. Στην περιοχή ευθύνης του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου είχαμε παλαιότερα χρονιές με διψήφιο αριθμό νεκρών, ενώ τα τελευταία χρόνια οι ετήσιοι απολογισμοί είναι μονοψήφιοι, της τάξης των πέντε, έξι ή επτά θυμάτων. Βεβαίως, ακόμη και μία χαμένη ζωή είναι πάρα πολλές για την οικογένεια που τη στερείται και για όλους εμάς.

Σκεφτείτε, όμως, και εκείνους που σώθηκαν. Κάποιοι σήμερα βρίσκονται ανάμεσά μας επειδή, τη στιγμή που ενεπλάκησαν σε ένα τροχαίο, φορούσαν κράνος στη μηχανή ή ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο. Ίσως να μη γνωρίζουν ποτέ πόσο διαφορετικά θα είχαν τελειώσει όλα, αν δεν είχαν αποκτήσει αυτή τη συνήθεια.

Αυτή είναι η αθόρυβη δύναμη της πρόληψης: άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι μια γνώση που έγινε καθημερινή πράξη τούς προστάτευσε την πιο κρίσιμη στιγμή.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή και την εμπιστοσύνη. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με ενότητα και συνεργασία, για ένα καλύτερο μέλλον, για την πρόληψη των τροχαίων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

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