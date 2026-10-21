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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην εντατική σε κωματώδη κατάσταση 21χρονη -Ερευνάται αν της χορηγήθηκε «χάπι βιασμού»

τζάνειο
clock 11:41 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 21χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης από την Πάρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο, στον Πειραιά, σε κωματώδη κατάσταση, έπειτα από πιθανή λήψη ουσιών.

Σύμφωνα μπληροφορίες, ερευνάται το ενδεχόμενο η νεαρή να έλαβε ουσία γνωστή ως «χάπι βιασμού», χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η φύση της ουσίας ή οι συνθήκες υπό τις οποίες την έλαβε.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, φίλος της 21χρονης συνελήφθη στην Πάρο και ανακρίνεται, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να της χορήγησε την ουσία.

Κατά πληροφορίες, εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο η 21χρονη να είχε κάνει χρήση ναρκωτικής ουσίας, η οποία, σε μεγάλη ποσότητα ή σε συνδυασμό με άλλες ουσίες, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καταστολή του οργανισμού, ακόμη και κώμα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης ακόμη ένα ζευγάρι που ήταν παρέα με την 21χρονη και τον φίλο της, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή κατέληξε σε κωματώδη κατάσταση.

Η 21χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζανείου Νοσοκομείου, με τους γιατρούς να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να τη σώσουν.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

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