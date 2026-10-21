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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκ στην Αμαλιάδα: Είχαν θάψει τη μητέρα τους στον κήπο και τους κατέδωσε ο αδελφός τους

Αμαλιάδα περιπολικό
clock 10:46 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο αδέλφια στην Αμαλιάδαείχαν θάψει τη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους. Την καταγγελία έκανε στις Αρχές ο αδελφός τους.

Η 79χρονη γυναίκα έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (19/10) και ο αδελφός που κατήγγειλε το συμβάν -ο οποίος ζει στην Αθήνα- υποστηρίζει ότι τα δύο αδέλφια του την έθαψαν στην αυλή του σπιτιού τους.

Τι υποστήριξαν τα δύο αδέλφια στις Αρχές

Στο σπίτι τους, μετά την καταγγελία, μετέβησαν στο σπίτι αστυνομικές δυνάμεις και τα δύο αδέλφια επιβεβαίωσαν το συμβάν, λέγοντας πως δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να την κηδεύσουν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία δεν φαίνεται πως υπήρχε οικονομικό κίνητρο.

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