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Πέτρος Φιλιππίδης: Επέστρεψε στο διαμέρισμά του

πετρος φιλιππιδης
clock 10:00 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Πέτρος Φιλιππίδης επέστρεψε μαζί με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου, στο διαμέρισμά του στην οδό Πατησίων, στην Αθήνα, περίπου 15 μήνες μετά την πυρκαγιά που είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στην κατοικία του τον Ιούλιο του 2025.

Σύμφωνα με την εκπομπή Πρωινό, ο ηθοποιός έχει επιστρέψει στην κατοικία του εδώ και περίπου έναν μήνα. Το διαμέρισμα χρειάστηκε εκτεταμένες επισκευές, καθώς η φωτιά είχε καταστρέψει σημαντικά τμήματά του και είχε καταστήσει αδύνατη τη διαμονή σε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Πέτρος Φιλλιπίδης Διαμέρισμα Φωτιά
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