Παπαγεωργίου: «Δεν μπορεί να μην είσαι καλοπροαίρετος, επειδή κάποιος δεν σεβάστηκε τα όρια σου»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε ανοιχτά για την απόρριψη, τη στάση που επιλέγει να κρατά απέναντι στα δημοσιεύματα που την αφορούν, αλλά και τις εμπειρίες που την έκαναν να χάσει ένα μέρος της εμπιστοσύνης της στους ανθρώπους.

«Πολλά έχουν γραφτεί και είναι λάθος και δεν ισχύουν και είναι άδικα. Όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν και εσύ δεν τους λες, γιατί έχεις επιλέξει να μη λες, πρέπει να το υποστείς. Αδικίες έχουν συμβεί αλλά δεν θα πάρω τηλέφωνο, δεν θα απαντήσω, δεν θα σχολιάσω. Μένω τελείως εκτός και ας γίνει ό,τι θέλει. Στην Αμερική εξακολουθώ να έχω γραφείο, έχω CAA. Δεν είμαι πια μοντέλο, ανήκω σε μια διαφορετική κατηγορία. Το γραφείο μου στην Αμερική ασχολείται με τα επαγγελματικά μου. Το γραφείο αυτό έχει και τον Brad Pitt, την Dua Lipa… Είμαι καλά εκεί» απάντησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Θέλει ισορροπία αυτό… Υπάρχουν πράγματα που θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη σου και θα έρθουν κοντά σου και δίπλα σου και θα σε απειλήσουν, καταστάσεις και συμπεριφορές όμως πρέπει να σκεφτείς και να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, που θα σου πουν αυτό είναι το σωστό. Αν αλλάξεις και γίνεις και εσύ σαν αυτό που έρχεται απέναντι σου, είσαι εσύ μετα; Είσαι κάτι άλλο; Πολλές φορές σκέφτομαι όταν έρχονται νέοι συνεργάτες, τι ήθελα να ζήσω; Θα γίνω ένας κρίκος σε αυτή την άσχημη αλυσίδα ή θα το σπάσω και θα ξεκινήσω μια νέα; Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, δεν μπορείς να αλλάξεις. Δεν μπορεί να μην είσαι καλοπροαίρετος και καλοσυνάτος επειδή κάποιος δεν σεβάστηκε τα όρια σου. Το αντίθετο, πρέπει να πιστεύεις. Έχω και τις κακές μου μέρες. Μου αρέσει να είμαι καλοπροαίρετη. Είμαι ισχυρογνώμων, δύσκολα αλλάζω άποψη».

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