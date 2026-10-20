Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ζήτησε από τον βασιλιά να αφαιρέσει τους τίτλους της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι

Η αφαίρεση των βασιλικών τίτλων του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να ζητά από τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Ο μονάρχης, ωστόσο, εμφανίζεται απρόθυμος να συγκρουστεί ανοιχτά με τον μικρότερο γιο του και τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με το περιοδικό Woman's , ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου θεωρεί ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του ζευγαριού αποτελούν ένα ζήτημα που θα συνεχίσει να απασχολεί τη βασιλική οικογένεια. Για τον λόγο αυτό, φέρεται να ζητά από τον Κάρολο να εξετάσει το ενδεχόμενο αφαίρεσης των τίτλων του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ.

Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα και παρουσιάζονται ως κοντινές στο ζευγάρι υποστηρίζουν ότι ο Ουίλιαμ δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ένα περιστασιακό πρόβλημα. «Υπάρχουν όλοι οι λόγοι να πιστεύουμε ότι έχουν προγραμματίσει και άλλες τέτοιες εμφανίσεις, επομένως δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα εξαφανιστεί. Ο Ουίλιαμ λέει ότι ήρθε η ώρα ο πατέρας του να βάλει τέλος σε αυτό, αφαιρώντας επιτέλους τους τίτλους τους», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

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