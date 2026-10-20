ΤΡΙ.20 Οκτ 2026 19:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κλείνει για 24 ώρες ο κυκλικός κόμβος έξω από την Πύλη Παντοκράτορα

ΕΡΓΑ
clock 17:45 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Εργασίες συντήρησης και άρσης της επικινδυνότητας θα πραγματοποιηθούν στον κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Λ. Καλοκαιρινού και Αρχ. Μακαρίου (έξω από την Πύλη Παντοκράτορα) την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια των εργασιών που θα ξεκινήσουν την Πέμπτη στις 07:30 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή στις 07:30, θα χρειαστεί να αποκλειστεί η κίνηση των οχημάτων από τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού και από την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς την Πύλη Παντοκράτορα.

Τα οχήματα θα μπορούν να προσεγγίζουν τις οδούς Νικολάου Πλαστήρα, Λ. 62  Μαρτύρων, Θερίσσου και Μάχης Κρήτης μέσω των οδών Αρχ. Μακαρίου, Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

χανιώπορτα Εργασιες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis