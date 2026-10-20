Ηράκλειο: Κλείνει για 24 ώρες ο κυκλικός κόμβος έξω από την Πύλη Παντοκράτορα

Εργασίες συντήρησης και άρσης της επικινδυνότητας θα πραγματοποιηθούν στον κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Λ. Καλοκαιρινού και Αρχ. Μακαρίου (έξω από την Πύλη Παντοκράτορα) την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.



Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια των εργασιών που θα ξεκινήσουν την Πέμπτη στις 07:30 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή στις 07:30, θα χρειαστεί να αποκλειστεί η κίνηση των οχημάτων από τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού και από την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς την Πύλη Παντοκράτορα.



Τα οχήματα θα μπορούν να προσεγγίζουν τις οδούς Νικολάου Πλαστήρα, Λ. 62 Μαρτύρων, Θερίσσου και Μάχης Κρήτης μέσω των οδών Αρχ. Μακαρίου, Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος.



Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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