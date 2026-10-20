Η καρδιά του ΕΕΣ χτυπά στο Ηράκλειο: 40 ημέρες δράσης με αφετηρία την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού

Το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργανώνει από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2026 ένα 40ήμερο δράσεων με τίτλο «Η Καρδιά του ΕΕΣ χτυπά στο Ηράκλειο». Οι δράσεις γίνονται σε διάφορα σημεία της πόλης και απευθύνονται σε όλους τους πολίτες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές ημερίδες, ενημερώσεις για Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας και επίδειξη Πρώτων Βοηθειών και ΚΑΡΠΑ/AED στο κέντρο της πόλης. Θα γίνουν ακόμα εθελοντική αιμοδοσία με ενημέρωση για το Μητρώο Δοτών Μυελού των Οστών, παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών για Σκύλους και Μαραθώνιος Συλλογής Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης για τις οικογένειες που στηρίζει το Περιφερειακό Τμήμα. Το 40ήμερο ολοκληρώνεται στις 5 Δεκεμβρίου, Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, με ημερίδα και απολογισμό των δράσεων.

Το 40ήμερο ξεκινά την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, 17:30–19:30, στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Εκεί θα γίνει η εναρκτήρια ημερίδα για τον Καρκίνο του Μαστού, με θέμα «Η πρόληψη ξεκινά από σένα». Η ημερίδα γίνεται σε συνεργασία με την Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας του ΠαΓΝΗ και κλείνει τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Image

Ομιλητές:

Eelco de Bree, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής – Χειρουργικής Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας του ΠαΓΝΗ. Θα μιλήσει για την πρόληψη, τον έγκαιρο έλεγχο και τη σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου.

Δήμητρα Πλατάκη, Ψυχολόγος Υγείας – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια. Θα μιλήσει για τη ψυχολογική διάσταση της πρόληψης και της διάγνωσης, και για τη στήριξη των γυναικών και των οικογενειών τους.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Όταν διαγνωστεί έγκαιρα, οι πιθανότητες ίασης είναι πολύ υψηλές. Γι' αυτό το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου ξεκινά το 40ήμερο με ένα μήνυμα για την πρόληψη και την ενημέρωση.

Το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου του ΕΕΣ καλεί τους πολίτες του Ηρακλείου να παρακολουθήσουν την ημερίδα και να συμμετέχουν στις δράσεις του 40ημέρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: