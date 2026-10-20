Ιράν: «Ποτέ δεν συνεργαστήκαμε τόσο στενά με τη Ρωσία» -Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα

Τη στενότερη συνεργασία που είχαν ποτέ η Τεχεράνη και η Μόσχα διαπιστώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, στην Τεχεράνη, σε μια περίοδο έντονης κρίσης στη Μέση Ανατολή και διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Ποτέ στην ιστορία μας το Ιράν και η Ρωσία δεν έχουν συνεργαστεί τόσο στενά όσο τώρα», ανέφερε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα (19/10).

Η επίσκεψη του Λαβρόφ, η πρώτη στο Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης, πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία κατά την οποία η Μόσχα επιχειρεί να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο.

Στο τραπέζι η πυρηνική συνεργασία και οι περιφερειακές συγκρούσεις

Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, οι συζητήσεις με τον Λαβρόφ κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα διεθνών ζητημάτων, από τις εξελίξεις στην Ευρώπη μέχρι τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

«Συζητήσαμε τα πάντα, από την Ευρώπη έως τη Δυτική Ασία, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, της Παλαιστίνης, της Ουκρανίας και της Υεμένης», ανέφερε ο Αραγτσί, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επέκταση της οικονομικής και πυρηνικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Στις συνομιλίες εξετάστηκαν επίσης οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, όπου η συνεχιζόμενη ένταση έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι τα περιφερειακά προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με στρατιωτικά μέσα, τονίζοντας την ανάγκη πολιτικών και διπλωματικών λύσεων. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ ενός περιφερειακού μηχανισμού ασφάλειας, με τη συμμετοχή των χωρών της περιοχής και χωρίς την παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων.

Η Μόσχα επιδιώκει ρόλο διαμεσολαβητή

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την ετοιμότητα της Μόσχας να συμβάλει στην εξεύρεση διπλωματικής λύσης, υπογραμμίζοντας ότι οι ρωσικές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην αποτροπή μιας νέας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης.

Η επίσκεψή του ακολούθησε την επικοινωνία του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, νωρίτερα τον Οκτώβριο, κατά την οποία ο Πούτιν είχε εκφράσει την προθυμία της χώρας του να συνδράμει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Πριν από την άφιξη του Λαβρόφ στην Τεχεράνη, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι οι επαφές θα επικεντρώνονταν στην αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης που, σύμφωνα με τη Μόσχα, προκλήθηκε από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης υπερβαίνουν τα όρια της Μέσης Ανατολής, επηρεάζοντας τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα.

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