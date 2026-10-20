Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων: Οι αντίπαλοι ΠΟΑ και Α.Ο.Τυμπακίου

Διενεργήθηκε στα Γραφεία της ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδή, η κλήρωση της 3ης φάσης του Κυπέλλου Eρασιτεχνικών Oμάδων για την αγωνιστική περίοδο 2026–2027. Ο ΠΟΑ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρα τον Ρεθυμνιακό ενω το Τυμπάκι θα υποδεχτεί τον Πλατανιά.



Την κλήρωση προλόγισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων και μέλος της Ε.Ε. της ΕΠΟ Βασίλης Σιδέρης, ο οποίος μετέφερε στους εκπροσώπους των ομάδων τις ευχές του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ευχήθηκε καλή επιτυχία στις ομάδες, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης που αναβίωσε την προηγούμενη σεζόν και στην ευκαιρία που έχουν τα ερασιτεχνικά σωματεία να διεκδικήσουν και να κατακτήσουν ένα επίσημο τρόπαιο και να συμμετάσχουν μέσω της κατάκτησης στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας της επόμενης σεζόν. Παράλληλα τόνισε και τη σημασία της υποχρεωτικής συμμετοχής, καθ’ όλη την χρονική διάρκεια του αγώνα, δύο νεαρών ποδοσφαιριστών ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα (ο ένας από 01.01.2008 και εντεύθεν και ο άλλος από 01.01.2007 και εντεύθεν ή η συμμετοχή δύο (2) ποδοσφαιριστών γεννηθέντες από 01.01.2008 και εντεύθεν). Το παρών στην κλήρωση έδωσε και ο κ. Γιάννης Ρέτσας, μέλος της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ.

Σημειώνεται ότι οι αγώνες της πρώτης φάσης είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στις 18/11/2026. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της κλήρωσης:

Ρεθυμνιακός - Ατσαλένιος



Πανακρωτηριακός - Προοδευτική



Νεάπολη Λασιθίου - Χανιά



Τυμπάκι - Πλατανιάς

ΑΟ Ξάνθης - Απόλλων Παραλιμνίου



ΑΟ Καβάλα - ΑΕ Πολυκάστρου



Δόξα Δράμας - Βύρωνας Καβάλας



Ορφέας Ελευθερούπολης - Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου



ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Ακρίτες Συκεών



Μακεδονικός Σιάτιστας - Φοίνικας Πολίχνης



Ηρακλής Θερμαϊκού - Βέροια



Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας - Νάουσα



Πιερικός - ΑΟ Ανθούπολης



ΑΟ Καρύτσας - Τρίκαλα



Εθνικός Νέου Κεραμιδίου - Δόξα Μασχολουρίου



Σαρακηνός Άνω Βόλου - Ολυμπιακός Βόλου



Καστοριά - Θύελλα Κατσικά



ΠΑΣ Πρέβεζα - ΠΑΣ Γιάννινα



Ατρόμητος Πατρών - Παναγρινιακός



Πέλοψ Κιάτου - Αστέρας Αμαλιάδας



Παλληξουριακός - Παναχαϊκή



Ηρακλής Ξυλοκάστρου - Αστέρας Βλαχιώτη



Παναιγιάλειος - ΠΑΣ Κόρινθος



ΑΟ Νέας Αρτάκης - Αστέρας Σταυρού



Κηφισσός - Μικρασιατικός Αστέρας Καισαριανής



ΑΕ Καρύστου - ΑΟ Θήβας



Προποντίς - Μαλεσίνα



Αιγάλεω - Δόξα Βύρωνα



ΑΕ Μυκόνου - Εθνικός



Παναξιακός - Απόλλων Σμύρνης



Διαγόρας - ΑΕΡ Αφάντου



Όμηρος Καλλιμασιάς - Διαγόρας Αγίας Παρασκευής



Σύστημα διεξαγωγής



Ως προς το σύστημα διεξαγωγής, στην 3η φάση θα συμμετάσχουν οι 64 ομάδες που προκρίθηκαν από την 2η φάση καθώς και οι ομάδες που προκρίθηκαν άνευ αγώνα. Η κλήρωση καθόρισε τα τριάντα δύο (32) ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες θα προκριθούν στην επόμενη φάση τριάντα δύο (32) νικήτριες Ομάδες. Σημειώνεται ότι γηπεδούχος ομάδα είναι αυτή που κληρώθηκε πρώτη στη διαδικασία.