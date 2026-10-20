Xρυσικού: "Όταν είχα καρκίνο, ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν"

Η Δώρα Χρυσικού μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και εκμυστηρεύτηκε ότι, αν και δεν υπήρξε ποτέ πιστή, εκείνη την περίοδο ένιωσε την ανάγκη να αντλεί δύναμη από κάπου, όπως οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό.

«Πιστή δεν ήμουν ποτέ. Όμως θα σου πω κάτι. Στην ασθένεια ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν. Γιατί εγώ δεν είχα να κρατηθώ από τίποτα. Σέβομαι πολύ την πίστη των ανθρώπων και δεν το έχω πει ποτέ, αλλά νομίζω οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πιστεύουν. Γιατί εκείνη την περίοδο πήρα πάρα πολλές προσευχές. Πολλά αναμμένα κεράκια από πιστούς», ανέφερε η ηθοποιός.

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