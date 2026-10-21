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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Τα βλέμματα στο Μπάγερν - Άρσεναλ - Το αποψινό πρόγραμμα

champions league
clock 08:28 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με εννέα αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικές ευρωπαϊκές μονομαχίες και ομάδες που θέλουν να ενισχύσουν τη θέση τους στη βαθμολογία.

Η χθεσινή βραδιά πρόσφερε ήδη πλούσιο θέαμα, με την Παρί Σεν Ζερμέν να επικρατεί της Μπαρτσελόνα με 4-2, τη Λίβερπουλ να νικά τη Βιγιαρεάλ με 4-3 και τη Νάπολι να επικρατεί με το ίδιο σκορ της Μπόντο/Γκλιμτ.

Το ενδιαφέρον σήμερα  στρέφεται κυρίως στο Μόναχο, όπου η Μπάγερν υποδέχεται την Άρσεναλ (ΜΕΓΚΑ και Magenta Sport 2), σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαρύτητα για τις φιλοδοξίες των δύο συλλόγων. Οι Βαυαροί θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, ενώ η αγγλική ομάδα καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας δύσκολης ευρωπαϊκής αποστολής.

Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Λειψία, με στόχο να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία της στη διοργάνωση. Οι Μαδριλένοι θέλουν να επιβεβαιώσουν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο, ενώ η γερμανική ομάδα αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει ώθηση στη συνέχεια.

Η αγωνιστική ξεκινά στις 19:45  με τις αναμετρήσεις Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λιλ – Γαλατασαράι. Στις 22:00 ακολουθούν τα υπόλοιπα επτά παιχνίδια: Άστον Βίλα – Βίκινγκ, Κλαμπ Μπριζ – Λανς, Μπάγερν – Άρσεναλ, Ίντερ – Σαχτάρ, Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία, Μπέτις – Φέγενορντ και Σπόρτινγκ – ΛΑΣΚ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Σλάβια Πράγας (Τσεχία)      2-2

(4' Αϊντίν, 11' Γκρίνγουντ - 15' Πρόβοντ, 90' Κότσορ)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Ντόρτμουντ (Γερμανία)        1-2

(39' ΜακΚάρθι - 10',53' Γκιρασί)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) - Μπαρτσελόνα (Ισπανία)     4-2

(38' Ντουέ, 72' Φερναντέζ, 81' Βιτίνια, 89' Ρουΐθ - 55' Εσπάρτ, 79' Γιαμάλ)

  

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία)             4-3

(36',66' ΜακΆλιστερ, 45'+2 Αραούχο, 69' Βιρτς - 4' Μικαουτάτζε, 29' Καρντόνα, 87' Ολουβασέγι)

            

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - ΑΕΚ (Ελλάδα)              5-1

(12' Άντερσον, 34',65',76' Φόντεν, 57' Τσερκί - 52' Πήλιος)

          

Ρόμα (Ιταλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)       4-0

(21' Ερμόσο, 39' Μολίνα, 53' Πισίλι, 58' πέν. Μάλεν)

    

Πόρτο (Πορτογαλία) - Αϊντχόφεν (Ολλανδία)            0-1

(57' Τιλ)

      

Νάπολι (Ιταλία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)           4-3

(1' Πολιτάνο, 41',75' ΜακΤόμινεϊ, 88' αυτ. Μπγιόρτουφ - 27' Χάουγκε, 52' Χέλμερσεν, 90'+5 Μπγιόρτουφ))

          

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Ατλέτικο (Ισπανία)          1-1

(36' Λέβελινγκ - 47' Άλβαρες)

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Λιλ (Γαλλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)                19:45

Κόμο (Ιταλία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)     19:45

Μπάγερν (Γερμανία) - Άρσεναλ (Αγγλία)               22:00

Ρεάλ (Ισπανία) - Λειψία (Γερμανία)                  22:00

Ίντερ (Ιταλία) - Σαχτάρ (Ουκρανία)                  22:00

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) - ΛΑΣΚ (Αυστρία)             22:00

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Βίκινγκ (Νορβηγία)            22:00

Μπριζ (Βέλγιο) - Λανς (Γαλλία)                      22:00

Μπέτις (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία)             22:00

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