ΟΦΗ: Χωρίς Χριστογεώργο στη μεγάλη μάχη με τη Λεβερκούζεν

Ένα σημαντικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο ΟΦΗ ενόψει της μεγάλης ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 19:45, στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Νίκος Χριστογεώργος τέθηκε εκτός πλάνων για το παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα, καθώς υπέστη κάκωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Ο Έλληνας τερματοφύλακας ακολουθεί θεραπεία και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν αναμένεται να είναι έτοιμος για τη σημαντική αναμέτρηση.

Η απουσία του αποτελεί ένα επιπλέον ζήτημα για τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος καταστρώνει τα πλάνα του για την ευρωπαϊκή δοκιμασία απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Ο τεχνικός του ΟΦΗ αναμένεται να δώσει φανέλα βασικού αύριο στο νεαρό Αλβανό τερματοφύλακα, Λίλο.

Το θετικό για τον ΟΦΗ έίναι οτι αποθεραπεύθηκε ο Ταξιάρχης Φούντας.

Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Λεβερκούζεν έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (21/10) στις 18:00, στο Παγκρήτιο. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Χρήστος Κόντης θα ανακοινώσει την αποστολή για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, οριστικοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές του.

Στη λίστα των απόντων είναι και πάλι ο Χρήστος Σιέλης και ο Άαρον Ισέκα που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ – Λεβερκούζεν: Άνοιξε και η Θύρα 16 του Παγκρητίου λόγω αυξημένης ζήτησης εισιτηρίων