Υπ. Υποδομών: Στο τέλος του 2026 οι μελέτες για τον δρόμο Ηράκλειο – Μεσσαρά

Στα 35 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το κόστος των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων στον οδικό άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά, με τη χρηματοδότηση του έργου να παραμένει το βασικό ζητούμενο.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκου Παρασύρη, οι μελέτες για τις παρεμβάσεις στο τμήμα Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά – Άγιοι Δέκα, την κατασκευή σήραγγας διαφυγής στην Αγία Βαρβάρα και την ολοκλήρωση του ανισόπεδου κόμβου Πανασού αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026.

Ωστόσο, η δημοπράτηση και η υλοποίηση του έργου εξαρτώνται από την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, ενώ μέχρι τότε προβλέπονται προσωρινές παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών.

Αναλυτικά στο δελτίο Τύπου του βουλευτή αναφέρονται τα εξής:

Σημαντικά στοιχεία για την πορεία των μελετών, τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και τις χρηματοδοτικές εκκρεμότητες στον οδικό άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά φέρνει στο φως η επίσημη απάντηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης (αρ. πρωτ. 7007/15-07-2026) που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης. Τα επίσημα έγγραφα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.) και της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση, τους σχεδιασμούς αλλά και τις προϋποθέσεις για την οριστική αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Ολοκλήρωση Ανισόπεδου Κόμβου Πανασού και Τεχνικές Μελέτες

Ο Ανισόπεδος Κόμβος (Α/Κ) Πανασού παρέμεινε ημιτελής από το 2019 εξαιτίας σοβαρών γεωτεχνικών και υδραυλικών προβλημάτων, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της τότε εργολαβίας. Για τη συνδετήρια οδό παράκαμψης Πανασού προκρίθηκε ως πλέον συμφέρουσα, τόσο οικονομικά όσο και τεχνικά, η εφαρμογή της αρχικής εγκεκριμένης μελέτης οδοποιίας, ώστε να αποφευχθούν εκτεταμένες συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις. Για την υλοποίησή της απαιτείται η ανύψωση της Γραμμής Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (ΓΜΥΤ) σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ, ενώ αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκριση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Τέλος του 2026 ολοκληρώνονται οι μελέτες και απαιτείται χρηματοδότηση 35 Εκατομμυρίων Ευρώ

Ο ΟΑΚ Α.Ε. προτίθεται να εντάξει το σύνολο των μελετών σε μία ενιαία εργολαβία που θα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων στο τμήμα Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά – Αγίοι Δέκα, την κατασκευή σήραγγας διαφυγής για την υφιστάμενη σήραγγα Αγίας Βαρβάρας, καθώς και την ολοκλήρωση του Α/Κ Πανασού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 35.000.000 € περίπου, εκ των οποίων τα 5.500.000 € αφορούν αποκλειστικά τον κόμβο Πανασού. Η διαγωνιστική διαδικασία και η έγκριση των μελετών αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026, ωστόσο η δημοπράτηση και η εκτέλεση του έργου εξαρτώνται άμεσα από την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Προσωρινές Εργολαβίες Συντήρησης και Έκτακτες Αποκαταστάσεις

Παράλληλα, για τις πιο πρόσφατες αστοχίες που εκδηλώθηκαν το 2023, έχει εγκριθεί κονδύλιο 172.360 € για την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του επόμενου τριμήνου. Για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών συντήρησης, τη διαχείριση κατολισθήσεων και καθιζήσεων, καθώς και την επίβλεψη των τριών σηράγγων του άξονα, δρομολογούνται νέες συμβάσεις συντήρησης συνολικού ύψους 900.000 €. Οι παρεμβάσεις αυτές παρέχουν προσωρινή κάλυψη έως ότου καταστεί δυνατή η οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσω της μεγάλης εργολαβίας.

Δήλωση Φραγκίσκου Παρασύρη

«Η ασφάλεια των μετακινούμενων στον οδικό άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά και η απόδοση ολοκληρωμένων υποδομών στους πολίτες της περιοχής δεν επιδέχονται άλλες καθυστερήσεις. Αποτελεί θετικό βήμα ότι οι μελέτες για τον Ανισόπεδο Κόμβο Πανασού και τη σήραγγα διαφυγής οδεύουν προς ολοκλήρωση στα τέλη του 2026. Ωστόσο, το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η εξασφάλιση των 35 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται για τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου. Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δεσμεύσει άμεσα τους απαραίτητους πόρους, ώστε να περάσουμε από το στάδιο των προσωρινών συντηρήσεων στην οριστική και ασφαλή παράδοση ενός σύγχρονου οδικού δικτύου στη Μεσσαρά.»

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