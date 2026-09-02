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ΚΡΗΤΗ

Αμμουδάρα: Αγωνία για τον αγνοούμενο σέρφερ - Κανένα σημάδι ζωής

αντικειμενα σερφερ
clock 07:10 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που αγνοείται από το πρωί της Δευτέρας, όταν πήγε μόνος του για windsurfing στη θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα συνεχιστεί και σήμερα, με τις Αρχές να χτενίζουν τη θαλάσσια περιοχή από την Αμμουδάρα έως τη Ντία.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του αγνοούμενου, γεγονός που εντείνει την αγωνία της οικογένειάς του.

Οι συγγενείς του είχαν βρει το αυτοκίνητό του στην παραλία, μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα.

Καθοριστικό στοιχείο στην επιχείρηση αποτέλεσε ο εντοπισμός της ιστιοσανίδας και του πανιού του περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νότια της Ντίας.

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ συνδράμει και εναέριο μέσο της Frontex.

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