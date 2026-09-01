Νέα πρόκληση της Άγκυρας με παράνομη NAVTEX στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου

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Σε μια νέα προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο προχωρά η Άγκυρα εκδίδοντας την παράνομη NAVTEX 0862/26.

Η οδηγία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου για επιστημονικές έρευνες του σκάφους R/V TÜBΙΤΑΚ MARMARA έως τις 15 Σεπτεμβρίου, εντός του αυθαίρετου «θαλάσσιου πάρκου» που ανακοίνωσε πρόσφατα η Τουρκία.

Καθώς η συγκεκριμένη περιοχή δεν αποτελεί ανακηρυγμένη ή οριοθετημένη ΑΟΖ, η στήλη του ύδατος συνιστά νομικά Ανοιχτή Θάλασσα.

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Υπό αυτό το πρίσμα, αν το τουρκικό σκάφος περιοριστεί αποκλειστικά σε μετρήσεις του νερού (όπως αλατότητα ή θερμοκρασία) χωρίς να αγγίξει ή να χαρτογραφήσει τον βυθό, καλύπτεται θεωρητικά από την «ελευθερία της επιστημονικής έρευνας» που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)

Πού έγκειται λοιπόν η τουρκική παρανομία;

Η Αθήνα χαρακτηρίζει την ενέργεια νομικά ανύπαρκτη διότι η NAVTEX εκδόθηκε από τον αναρμόδιο σταθμό της Αττάλειας. Ακόμη και στην Ανοιχτή Θάλασσα, ο συντονισμός της ναυσιπλοΐας και η έκδοση οδηγιών ασφαλείας στη συγκεκριμένη ζώνη ανήκουν αποκλειστικά στη διεθνή δικαιοδοσία του ελληνικού σταθμού του Ηρακλείου Κρήτης.

Η Άγκυρα χρησιμοποιεί μια νόμιμη ελευθερία των διεθνών υδάτων ως πολιτικό δούρειο ίππο. Εκδίδοντας μονομερώς ναυτιλιακές οδηγίες εντός της ελληνικής ζώνης ευθύνης και συνδέοντας τις έρευνες με το παράνομο «θαλάσσιο πάρκο» της, η Τουρκία επιχειρεί να σφετεριστεί διοικητικές αρμοδιότητες.

Στόχος της είναι να εμφανιστεί ως ο de facto κυρίαρχος συντονιστής της περιοχής, γκριζάροντας έμμεσα την υφαλοκρηπίδα που η Ελλάδα κατέχει νόμιμα εξ υπαρχής (ab initio) βάσει του Άρθρου 77 της UNCLOS.

Το τουρκικό ερευνητικό απέπλευσε τα ξημερώματα από το λιμάνι της Μαρμαριδος και τώρα πλέει νοτιοδυτικά του Καστελόριζου με προορισμό την περιοχή που δεσμεύτηκε για τις έρευνες του με την παραμονή Navtex μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο.

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