Ηλίας Ψινάκης: «Φέτος λυπήθηκα τους πλούσιους με τα σκάφη»

Ο Ηλίας Ψινάκης μέσα από ένα νέο βίντεο μίλησε για τις φετινές διακοπές του στο Αιγαίο και στάθηκε ιδιαίτερα στους δυνατούς ανέμους που επικρατούσαν και σχολιάσε όσους πέρασαν το φετινό καλοκαίρι σε σκάφη.

«Τους λυπήθηκα… με λυπήθηκα και λυπήθηκα πάρα πολύ τους πλούσιους με σκάφη. Δεν ξέρεις τι πάθανε. Όταν φυσάει δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι πραγματικά για λύπηση», ανέφερε αρχικά.

«Πήγαμε στη Μύκονο πρώτα. Και στη Μύκονο είμαστε δεμένοι … Για να σωθούμε, μετά από λίγο και μετά από, ξέρω ‘γω, πόσες μέρες φύσαγε και ήμασταν δεμένοι, πήγαμε στο σπίτι μιας φίλης μου (λόγω των ανέμων) μαζί πολλές μέρες, που στο τέλος πήξαμε και πήγαμε στο σπίτι φίλων μας που έκαναν το White Party που κάνουν για την επέτειό τους. Τραγουδούσε ο Σάκης Ρουβάς, εκτίναξε το πάρτι. Γιατί είναι φίλοι… Ο Σάκης με τα παιδιά που μείναμε στο σπίτι τους, γιατί δεν μπορούσαμε μάλλον στο σκάφος, ακίνητοι… Και ήταν και το πάρτι πολύ ωραίο, White Party», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Πρίγκιπας Χάρι: Ο ρόλος του ως πατέρα πλήρους απασχόλησης του Άρτσι και της Λίλιμπετ στη Βρετανία

Συγκινημένος ο Τάκης Ζαχαράτος για τη Μαρινέλλα