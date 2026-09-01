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ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας: Τρεις νεκροί σε τροχαίο με δύο μηχανές

τροχαιο - μηχανή
clock 07:49 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή της οδού Μουστοξύδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, όλοι επιβαίνοντες στις δύο μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 51χρονο άνδρα, μία 27χρονη γυναίκα και ακόμη μία γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία άτομα δεν φορούσαν κράνος και ενδεχομένως ο αναβάτης της μιας μηχανής να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

(φωτο αρχείου)

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Τροχαίο Δυστυχημα Αθήνα
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