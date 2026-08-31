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Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ραγίζει καρδιές ο αδελφός της 29 χρόνια μετά τον θάνατό της

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clock 23:00 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Είκοσι εννέα χρόνια έχουν περάσει από τον τραγικό θάνατο τηςπριγκίπισσας Νταϊάνα, και ο αδελφός της Charles Spencer  προχώρησε σε μια λιτή αλλά βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες από το Althorp House, την ιστορική οικογενειακή έπαυλη των Spencer, όπου η σημαία κυμάτιζε μεσίστια στη μνήμη της Νταϊάνα.

«31 Αυγούστου. Η λιγότερο αγαπημένη μου μέρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by Charles Spencer (@charles.earl.spencer)

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