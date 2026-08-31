Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ραγίζει καρδιές ο αδελφός της 29 χρόνια μετά τον θάνατό της

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Είκοσι εννέα χρόνια έχουν περάσει από τον τραγικό θάνατο τηςπριγκίπισσας Νταϊάνα, και ο αδελφός της Charles Spencer προχώρησε σε μια λιτή αλλά βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες από το Althorp House, την ιστορική οικογενειακή έπαυλη των Spencer, όπου η σημαία κυμάτιζε μεσίστια στη μνήμη της Νταϊάνα.

«31 Αυγούστου. Η λιγότερο αγαπημένη μου μέρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

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