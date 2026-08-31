Ρουβάς: «Άνθρωποι που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες»

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Διακοπές στη Σίφνο έκανε ο Σάκης Ρουβάς. Ο τραγουδιστής πόσταρε μία κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του, Κάτια Ζυγούλη, αλλά και τη Ρένα Μόρφη που ήταν στην παρέα τους.

Με φόντο το χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο τοπίο, οι τρεις τους ποζάρουν μαζί στον φωτογραφικό φακό.

«Μια βόλτα στην Σίφνο, με θέα το νησί και ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες», έγραψε χαρακτηριστικά.

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