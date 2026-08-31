Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας τίμησε τον αρχαιολόγο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη για την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά

Με την απόδοση της πρέπουσας τιμής στον αρχαιολόγο και Επίτιμο Διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Δρ. Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ «Κύκλος του Πολιτισμού» του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, το Σάββατο 29 Αυγούστου. Η εκδήλωση, με τίτλο «Ανασκάπτοντας την Πεδιάδα», πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Μεϊντάνι, στο Καστέλλι και ήταν αφιερωμένη στην πολυετή επιστημονική και ανασκαφική διαδρομή του Γιώργου Ρεθεμιωτάκη και στη συμβολή του στην αποκάλυψη, τη μελέτη και την ανάδειξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Πεδιάδας.

Η σχέση του τιμώμενου με την περιοχή αποτυπώνεται σε ένα σημαντικό ανασκαφικό και επιστημονικό έργο που εκτείνεται σε πολλές θέσεις του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπως ο Γαλατάς, το Καστέλλι, η Λύκτος, το Αρκαλοχώρι, το Θραψανό, ο Μαμαλούκος, το Λιλιανό και ο Γούρνος, σημεία όπου η αρχαιολογική έρευνα του Γιώργου Ρεθεμιωτάκη συνέβαλε ώστε σημαντικές ψηφίδες της ιστορίας του τόπου να έρθουν στο φως και να αποκτήσουν τη θέση τους στη σύγχρονη επιστημονική γνώση.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, στάθηκε στη διαχρονική σχέση του Γιώργου Ρεθεμιωτάκη με την Πεδιάδα και στη σημασία του έργου του για την κατανόηση της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου, τονίζοντας "Η σχέση με την Πεδιάδα δεν ήταν ένας ακόμα σταθμός στην επιστημονική του διαδρομή αλλά μια σχέση που άφησε σημαντικό έργο, διήρκησε χρόνια και κρατάει μέχρι σήμερα αφού είναι παρών σε κάθε σημαντική πολιτιστική εκδήλωση και αγώνα που δίνουμε για την πολιτιστική μας κληρονομιά".

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Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην συστηματική ανασκαφική δραστηριότητα του Γιώργου Ρεθεμιωτάκη στον Γαλατά, που οδήγησε στην αποκάλυψη του Μινωικού Ανακτόρου και στη μελέτη των αρχιτεκτονικών και λειτουργικών του δομών, φωτίζοντας μια σημαντική περίοδο της ιστορίας της Πεδιάδας και τη σχέση της με την ανακτορική εξουσία της Κνωσού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ανάδειξη του Γαλατά και τη διεκδίκηση της θέσης του στη σειριακή ένταξη των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σημειώνοντας ότι μετά από μια τριετή προσπάθεια έχει εξασφαλιστεί συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και, μέσω προγραμματικής σύμβασης, προχωρούν οι απαραίτητες μελέτες από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Μνημείο της Παπούρας, υπογραμμίζοντας ότι ο Γιώργος Ρεθεμιωτάκης, μαζί με δεκάδες ακόμη επιστήμονες, υπέγραψε τη διακήρυξη για τη σωτηρία της Παπούρας.

«Ένας άνθρωπος που πριν από δεκαετίες ανέσκαπτε την Πεδιάδα, φέρνοντας στο φως σημαντικά κομμάτια της ιστορίας της, συνεχίζει και σήμερα να ενδιαφέρεται για ένα σπουδαίο Μνημείο, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η σχέση ενός ανθρώπου με έναν τόπο μπορεί να έχει διάρκεια και ουσία, μέσα από το ενδιαφέρον, τη γνώση, την αγωνία και την προσπάθεια να προστατευθούν οι αρχαιολογικοί θησαυροί του τόπου μας", ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμαρχος.

Σε αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς του στον τόπο, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας ανακοίνωσε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει στη διαδικασία ανακήρυξης του Δρ. Γιώργου Ρεθεμιωτάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ως έμπρακτη έκφραση ευγνωμοσύνης για τη συμβολή του στη διάσωση, τη μελέτη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

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Την εκδήλωση προλόγισε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, ενώ εισηγήτρια και συντονίστρια της βραδιάς ήταν η Δρ. Αρχαιολογίας Καλλιόπη Γκαλανάκη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής πορείας και της προσωπικότητας του τιμώμενου. Η Δρ. Αρχαιολόγος Καλλιόπη Γκαλανάκη και η αρχαιολόγος Δανάη Κοντοπόδη της ΕΦΑΗ, προχώρησαν στην ομιλία με θέμα «Ανασκάπτοντας την Πεδιάδα» ενώ ο Άγγελος Χανιώτης, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Πρίνστον, αναφέρθηκε στον Γιώργο Ρεθεμιωτάκη και την «αρχαιοτάτη των κατά Κρήτην πόλεων». Ο Δρ. Αρχαιολογίας Κωνσταντίνος Χριστάκης, Επιμελητής Κνωσού και Επικεφαλής του Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, παρουσίασε την ανασκαφή του Μινωικού Ανακτόρου στον Γαλατά, ενώ η Ειρήνη Γαλή, Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, μίλησε για τη συμβολή του Γιώργου Ρεθεμιωτάκη στον σχεδιασμό και την πορεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Η Δρ. Εμμανουέλλα Αποστολάκη μοιράστηκε με το κοινό στιγμές από τη «δουλειά και την κουβέντα με τον κύριο Ρεθεμιωτάκη», ενώ ο Χαράλαμπος Κριτζάς, Επίτιμος Διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου, κατέθεσε μια προσωπική μαρτυρία για τον συνάδελφο και φίλο του, φωτίζοντας τη μακρόχρονη σχέση και συνεργασία τους.

Ακολούθησε η απονομή τιμητικής πλακέτας στον Γιώργο Ρεθεμιωτάκη από τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, Βασίλη Κεγκέρογλου. Η πλακέτα έφερε ενσωματωμένο αντίγραφο ενεπίγραφου νομίσματος από την ανασκαφή της Λύκτου, ως συμβολικό φόρο τιμής στην πολυετή και σημαντική επιστημονική του προσφορά, αλλά και στη διαχρονικά ιδιαίτερη σχέση του με την Πεδιάδα ενώ αναμνηστικό δώρο προσφέρθηκε και στην σύζυγο και συνεργάτη του Γιώργου Ρεθεμιωτάκη, επίσης αρχαιολόγο Νότα Δημοπούλου.

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Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε, επίσης, την έκδοση ειδικού τόμου, στον οποίο θα περιληφθεί το σύνολο του υλικού της τιμητικής εκδήλωσης, όπως οι εισηγήσεις και οι ομιλίες των συμμετεχόντων φωτογραφικό υλικό κ.α., ώστε να καταγραφεί η σημαντική αυτή βραδιά, ως επιστέγασμα της επιστημονικής προσφοράς του Γιώργου Ρεθεμιωτάκη στον τόπο.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Δήμαρχο να ευχαριστεί θερμά τον τιμώμενο για όσα αναζήτησε, έφερε στο φως, μελέτησε και κατέγραψε, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο το έργο του βοήθησε την Πεδιάδα να γνωρίσει καλύτερα το παρελθόν της γιατί όπως ανέφερε, «όσο περισσότερο κοιτάμε το παρελθόν μας, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε σήμερα».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Στέλλα Αρχοντάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Γιάννης Τσαγκαράκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Παπαδάκης, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Χιώτης εκ μέρους του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα, ο πρώην Δήμαρχος Αρκαλοχωρίου Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, επιστήμονες, αρχαιολόγοι- μέλη της ΕΦΑΗ και πλήθος κόσμου.

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