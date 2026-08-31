Αργυρούπολη: 46χρονος τραυματίστηκε στον ώμο από πυροβολισμό

Θύμα ένοπλης επίθεσης από αγνώστους έπεσε τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη ένας 46χρονος ομογενής από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, στην οδό Γραβιά, όπου όπως ισχυρίστηκε ο 46χρονος στους αστυνομικούς, τον πλησίασαν τέσσερα άγνωστα άτομα και προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Ο 46χρονος αντιστάθηκε και όπως κατήγγειλε κατά την αποχώρησή τους από το σημείο, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στον ώμο.

Στη συνέχεια ο 46χρονος μετέβη με ιδία μέσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πως έφερε διαμπερές τραύμα στον ώμο από πυροβόλο όπλο. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο , όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ασφάλεια Νοτιοανατολικής Αττικής.

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