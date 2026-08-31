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ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: 46χρονος τραυματίστηκε στον ώμο από πυροβολισμό

ΕΚΑΒ - αστυνομία
clock 20:09 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θύμα ένοπλης επίθεσης από αγνώστους έπεσε τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη ένας 46χρονος ομογενής από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, στην οδό Γραβιά, όπου όπως ισχυρίστηκε ο 46χρονος στους αστυνομικούς, τον πλησίασαν τέσσερα άγνωστα άτομα και προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Ο 46χρονος αντιστάθηκε και όπως κατήγγειλε κατά την αποχώρησή τους από το σημείο, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στον ώμο.

Στη συνέχεια ο 46χρονος μετέβη με ιδία μέσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πως έφερε διαμπερές τραύμα στον ώμο από πυροβόλο όπλο. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο , όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ασφάλεια Νοτιοανατολικής Αττικής.

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